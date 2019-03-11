Отмена пошлины на вывоз металлолома — Укрметаллургпром предупредил о последствиях

Фото: Александр Каленков (УНИАН)

По словам Каленкова, отмена пошлины на вывоз металлолома возродит непрозрачные схемы

Отмена пошлины на вывоз металлолома возродит непрозрачные схемы, а государству в итоге не достанется ничего. Об этом заявил глава объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Как известно, ранее Верховная рада проголосовала за продление действия пошлины на экспорт металлолома. При этом, по словам Каленкова, в парламенте было зарегистрировано решение об отмене этого решения.

Он отметил, что продление действия пошлины на экспорт металлолома сохранит рабочие места, даст возможность Украине производить из металлолома продукцию и продавать ее за рубеж по стоимости намного выше стоимости лома, создавая при этом рабочие места и уплачивая налоги в Украине.

По мнению Каленкова, в случае же отмены пошлины из Украины будет бесконтрольно вывозиться стратегическое сырье в страны, где из него все-таки произведут продукцию.

«Нужно понимать, что государство на этом (беспошлинном вывозе металлолома) не зарабатывает, потому что чаще всего там непрозрачные схемы, люди работают в гаражах, работают не по контракту, получают неофициальные доходы. Эффект для государства, для бюджета практически нулевой», — заявил Каленков.

За два года действия пошлины на вывоз металлолома в Украине удалось восстановить производство на нескольких предприятиях, сохранена валютная выручка, которая помогает удерживать курс гривны.

«Сейчас мы можем говорить, что валютная выручка, которая была сохранена и приумножена — составляет порядка 3 миллиардов долларов в год. И это, на секундочку, примерно 7-7,5% всего экспорта Украины. И тут мы все можем видеть, и обычные украинцы, и те, кто занимаются экономикой влияние такого решения на курс валют, на инфляцию и так далее», — заявил эксперт.

Напомним, ранее Каленков заявлял о негативных последствиях отмены пошлины на вывоз металлолома из Украины. По его словам, одно из последствий – потеря 30 тысяч рабочих мест, в основном, в металлургии.

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