Открытие рынка земли. Официальные позиции украинских политсил и как они голосуют — Новое Время

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Депутаты даже тех политсил, которые поддерживают открытие рынка земли, голосуют за продление моратория

Фото: Pexels / pixabay.com

Дмитрий Ливч

Руководитель аналитического отдела / Проектный менеджер

EasyBusiness

Существование в Украине моратория на продажу земель консервирует все теневые схемы и манипуляции, которые царят в сфере земельных отношений уже более 20 лет. Несмотря на давление гражданского общества и международного сообщества, решения данного вопроса из года в год откладывается.

За последние годы значительно увеличилась политизированность данного вопроса. Политические партии активно используют мифы и стереотипы, связанные с земельной реформой, для повышения собственных рейтингов. Ежегодно депутаты утверждают, что открыть рынок нужно, когда для этого будут созданы соответствующие условия, и при этом еще раз голосуют за продление моратория. Дело в том, что дополнительная пролонгация для защиты рынка не нужна, депутатам достаточно не принимать закон об обороте сельхозземель. Но чтобы точно не иметь оснований это сделать, они вновь продолжают мораторий.

Чтобы рынок земли начал работать, необходимо выполнить два условия — отменить мораторий и принять закон об обороте сельскохозяйственных земель. По состоянию на декабрь 2018 года в Верховную Раду внесены три проекта закона, в частности: №5535 (Инициаторы: Мушак А. П., Хлань С. В., Ризаненко П. А., Чумак В. В., Белькова О. В. Романюк В.Н.), №5535-1 (Корнацкий А. А.) и №7112 (Мушак А. П., Хлань С. В., Арьев В. И., Шверк Г. А., Дехтярчук А. В., Тетерук А. А., Береза Ю. Н., Геращенко А. Ю., Черненко А. Н.).

Все три законопроекта находятся на рассмотрении Аграрного комитета парламента. В частности, законопроекты №5535 и №5535-1 поступили на рассмотрение комитета в декабре 2016 года, с тех пор мораторий продолжали дважды. Похожая ситуация может повториться и в этом году.

Фактическое продления моратория — основание для депутатов не приступать к этому вопросу, не определяться окончательно с финальными правилами игры по земле и продолжать использовать страхи и мифы, которые есть у населения, в политической агитации. Именно поэтому, 30 ноября 2018 года народный депутат Олег Барна зарегистрировал проект закона №9355, которым предлагается продлить мораторий до 1 января 2024 года, а Юлия Тимошенко предложила вынести на рассмотрение парламента ее законопроект №5476, в котором говорится о продлении моратория до 1 января 2022 года.

Следует отметить, что результаты голосования за продление моратория часто отличаются от официальной позиции политических партий. Именно поэтому аналитический центр EasyBusiness проанализировал позиции партий о продлении моратория.

Партия Блок Петра Порошенко

Количество депутатов: 138

Голосование за продление моратория в 2017 году: За — 65, против — 21, воздержались — 8, Не голосовали — 30, отсутствуют — 14

Позиция партии Блок Петра Порошенко в вопросе открытия рынка земли достаточно непоследовательна. Так, в программе партии в разделе 4 (Экономика), в пункте 4.7 (Сельское хозяйство) , говорится: «Ключевая задача реформы сельского хозяйства — решение вопроса формирования прозрачного рынка земли. Это открывает новые возможности для поступления инвестиций в аграрный сектор и активного выхода украинской продукции на международные рынки. Предпосылкой для формирования прозрачного рынка земли должна стать системная инвентаризация земельных ресурсов страны. Земли должны быть четко разграничены в едином государственном реестре. Они должны быть разделены на земли сельскохозяйственного назначения, государственной, коммунальной и частной собственности».

То есть, в программе партии четко заявлено о поддержке земельной реформы. Такая позиция подтверждается и деятельностью многих депутатов фракции. В частности, депутаты от партии выступили инициаторами в трех проектах Закона о рынке земель: законопроект №7112 (Мушак А. П., Хлань С. В., Арьев В. И., Шверк Г. А., Дехтярчук А. В. Черненко А. Н.), законопроект №5535 (Мушак А. П., Хлань С. В., Ризаненко П. А., Белькова О. В.), законопроект №5535-1 (Корнацкий А. А.). Также в 2017 году 24 депутата от БПП подписали иск в Конституционный суд Украины относительно неконституционности моратория, в 2018 году аналогичный иск подписали уже 32 депутата от БПП.

В то же время, значительное количество депутатов от БПП выступают против реформы. В частности, среди инициаторов продление моратория в 2017 году было четверо депутатов БПП (Давыденко В. Н., Люшняк Н. В., Рыбак И. П., Кот А. Б.), а 65 депутатов поддержали данное решение. В 2018 году аналогичный законопроект внес Олег Барна.

Партия Народный фронт

Количество депутатов: 81

Голосование за продление моратория в 2017 году: За — 33, против — 9, воздержались — 2, Не голосовали — 27, отсутствуют — 10

Партия не имеет четкой позиции по вопросу земельной реформы. В программе партии данный вопрос не освещается. Значительное количество депутатов партии публично поддерживает проведение земельной реформы, а некоторые депутаты партии выступили инициаторами законопроектов об обороте земель сельскохозяйственного назначения: № 5535 (Романюк В. Н,) и №7112 (Тетерук А. А., Береза Ю. Н. и Геращенко А. Ю.).

Несмотря на публичные заявления о поддержке земельной реформы, лидер фракции Народного фронта стал одним из инициаторов законопроекта №5123-1, которым в 2016 году мораторий продлили до 1 января 2018 года, а в 2017 году партия дала 33 голоса за продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

Партия Объединение Самопомич

Количество депутатов: 25

Голосование за продление моратория в 2017 году: За — 9, против — 11, воздержались — 3, Не голосовали — 0, Отсутствуют — 2.

Самопомич выступает за поэтапное открытие рынка земли, что позволяет запустить рынок земли, учитывая все возможные риски, и улучшить общее состояние экономики страны. В программе партии указано следующее: «Преобразование земли сельскохозяйственного назначения в актив украинского крестьянина, чтобы он мог привлекать инвестиции и развивать свое хозяйство».

Однако, даже несмотря на декларативную поддержку реформы, треть фракции Самопомич в парламенте проголосовала за продление моратория в 2017 году, а в 2016 году лидер фракции Олег Березюк был одним из инициаторов вышеупомянутого закона №5123-1. Этот закон поддержали 19 депутатов Самопомочи.

Радикальная партия Олега Ляшко

Количество депутатов: 20

Голосование за продление моратория в 2017 году: За — 17, против — 0, воздержались — 0, Не голосовали — 2, Отсутствуют — 1

Радикальная партия Олега Ляшко является одной из крупнейших критиков земельной реформы. В программе партии говорится: «Мы запретим продажу земли и ликвидируем нелегальный земельный рынок, на котором обогащаются толстосумы и спекулянты. Введем право аренды земли под жестким контролем государства. Запретим иностранцам распоряжаться нашими черноземами. Создадим прозрачный земельный кадастр, что сделает невозможным земельное рейдерство. Радикальная партия станет основным защитником интересов села в парламенте «.

Депутаты партии активно распространяют мифы о том, что земельная реформа — это обезземеливание крестьян в интересах агрохолдингов-монополистов и транснациональных корпораций. В поддержку своей позиции депутаты партии зарегистрировали проект изменений в Конституцию, которыми предлагают сделать основой аграрного устройства государства фермерские хозяйства.

Всеукраинское объединение Батькивщина

Количество депутатов: 20

Голосование за продление моратория в 2017 году: За — 15, против — 0, воздержались — 0, Не голосовали — 2, Отсутствуют — 3

Батькивщина является наиболее активным противником рынка земли. Партия и ее лидер Юлия Тимошенко ведут активную PR-кампанию против отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель и открытия рынка земли. Лидер партии Тимошенко инициировала сбор подписей о проведении всеукраинского референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли.

23 марта 2018 года Юлия Тимошенко вместе с представителями ОС Всеукраинский аграрный совет и Аграрный Союз Украины подписали меморандум Новый аграрный курс Украины о сотрудничестве по проведению реформ в сельском хозяйстве и обеспечении развития сельских территорий. В нем выдвигается требование продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2023 года.

В недавно опубликованном Новом экономическом курсе Украины вопросу рынка земли посвящается Раздел 23 (Эффективное использование сельскохозяйственной земли в интересах общества и оптимальная модель рынка земли).

«Однако, в условиях, сложившихся в настоящее время, мгновенная отмена моратория на продажу земли повысит риски превращения Украины полностью в сырьевой придаток западного мира. В Украине … приоритетными мерами государственной политики в среднесрочной перспективе должны стать: создание реального земельного кадастра и сохранение моратория на продажу земель до создания надлежащих механизмов регистрации и защиты права частной собственности на землю … Сам проект закона Об обороте земель сельскохозяйственного назначения должен содержать ряд оговорок об изменении целевого назначения земли сельскохозяйственного назначения, ограничивать получение права собственности на землю со стороны нерезидентов, а также предоставлять льготные права на приобретение земли мелким фермерам, которые уже имеют профессиональный опыт деятельности в сфере сельского хозяйства и проживающих в данной местности», — сказано в этом документе.

Также в 2016 году лидер партии Тимошенко Ю.В. стала инициатором законопроекта №5123, в котором предлагалось продлить мораторий до 1 января 2022 года.

Следует отметить, что позиция лидера партии тоже не последовательна. В частности, в 2008 году она была инициатором законопроекта №2143, согласно которому право на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения должны были получить граждане и юридические лица Украины, а также иностранные граждане и лица без гражданства и иностранные государства. В 2010 году законопроект был отозван, после чего Юлия Тимошенко изменила свою позицию.

Политическая партия Оппозиционный блок

Количество депутатов: 43

Голосование за продление моратория в 2017 году: За — 31, против — 0, воздержались — 0, Не голосовали — 5, Отсутствуют — 7

Депутаты фракции не являются активными комментаторами данному вопросу. И в программе 10 первоочередных шагов по выходу из кризиса указана следующая позиция по земельной реформе:

«Приватизации с/х земли должны предшествовать принятие законодательства о рынке земель, завершение формирования земельного кадастра, разграничение земли государственной и коммунальной формы собственности, формирование системы справедливой оценки земли, а также введение антимонопольных ограничений в процессе ее продаж и концентрации. А сам вопрос приватизации должен стать предметом всеукраинского референдума».

Однако депутаты партии не выступали инициаторами законопроектов о рынке земли или проведения референдума и стабильно дают за продление моратория несколько десятков голосов.

Депутатская группа Воля народа

Количество депутатов: 18

Голосование за продление моратория в 2017 году: За — 14, против — 0, воздержались — 1, Не голосовали — 3, Отсутствуют — 0

У группы отсутствует программа. Депутаты группы выступают за сохранение моратория на продажу сельскохозяйственных земель, а также систематически голосуют за продление моратория.

В частности, в 2016 году лидер группы Ярослав Москаленко был одним из инициаторов законопроекта №5123-1, который поддержали 12 депутатов группы. В 2017 году Сергей Лабазюк был одним из инициаторов законопроекта №7350.

Партия Видродження

Количество депутатов: 26

Голосование за продление моратория в 2017 году: За — 22, против — 0, воздержались — 0, Не голосовали — 3, Отсутствуют — 1

Партия выступает против рынка земли. В программе партии в разделе 1 (Экономика), в Пункте 5 (Аграрная политика) указано:

«Земля в Украине должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает. Сохранение моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения до тех пор, пока не будут созданы условия для внедрения рынка (снижение уровня коррупции, необходимая инфраструктура, жесткий контроль за использованием)».

В целом, по мнению депутатов партии Видродження, рынок земли нужно открывать тогда, когда фермеры могут быть на нем вполне конкурентными. Так, в 2016 году Олег Кулинич, который является главой подкомитета по вопросам земельных отношений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений обещал разработать дорожную карту земельной реформы. На данный момент соответствующего документа нет.

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Итак, среди всех парламентских сил только Радикальная партия Олега Ляшко выступает полностью против открытия рынка земли. Батькивщина, Видродження, Оппозиционный блок в своих программах указали, что отмене моратория должен предшествовать ряд подготовительных мероприятий. При этом ни один депутат из указанных партий за четыре года в парламенте не выступил в роли инициатора проектов закона об обороте сельскохозяйственных земель.

Народный Фронт и Воля Народа не имеют официальной позиции относительно открытия рынка земли, но депутаты данных партий стабильно дают несколько десятков голосов за продление моратория. С другой стороны, Блок Петра Порошенко и Самопомич — единственные силы, которые в своей программе поддержали открытие рынка земли, однако в прошлые годы значительная часть депутатов из этих фракций голосовали за продление моратория, хотя само принятие закона об обороте земли на данный момент является главной предпосылкой появления рынка земли и даже отмена моратория до его появления ничего не изменит.

Уже совсем скоро мы узнаем, воспользуются ли депутаты восьмого созыва своим последним шансом выполнить свои обещания запустить процесс открытие рынка земли, или это решение вновь будет отложено на неопределенный период времени. А мораторий будет пролонгирован для того, чтобы вновь в течение года не найти времени на земельное законодательство.

Материал подготовлен при участии Андрея Дякива, экономического аналитика EasyBusiness





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