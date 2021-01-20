Открытие межбанковских валютных торгов в среду, 20 января, – курс валют

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Межбанковские валютные торги в Украине в среду, 20 января, открылись долларом на уровне 28,13-28,15 грн. Об этом сообщил финансовый портал «Минфин».

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, доллар в покупке и продаже подешевел на копейку.

Евро в покупке и продаже подорожал на 7 копеек. Сейчас его курс на межбанке составляет 34,18-34,21 грн.

Российский рубль несколько вырос в цене и в покупке, и в продаже. Его курс составляет 0,384-0,384 грн.





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