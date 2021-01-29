Открытие межбанковских валютных торгов в пятницу, 29 января, – курс валют

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Межбанковские валютные торги в Украине в пятницу, 29 января, открылись долларом на уровне 28,13-28,15 грн. Об этом сообщил финансовый портал «Минфин».

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке и продаже подорожал на копейку.

Евро в покупке и в продаже подешевел на 7 коп. Сейчас его курс на межбанке составляет 34,04-34,06 грн.

Российский рубль несколько упал в цене и в покупке, и в продаже. Его курс составляет 0,368-0,369 грн.





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