Открытие межбанковских валютных торгов в четверг, 28 января, – курс валют

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Межбанковские валютные торги в Украине в четверг, 28 января, открылись долларом на уровне 28,19-28,21 грн. Об этом сообщил финансовый портал «Минфин».

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке и продаже подорожал на 2 коп.

Евро в покупке подорожал на 9 коп., а в продаже — на 8 коп. Сейчас его курс на межбанке составляет 34,09-34,11 грн.

Российский рубль несколько упал в цене и в покупке, и в продаже. Его курс составляет 0,369-0,369 грн.





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