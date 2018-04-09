Открытие ежегодного совещания Боаоского азиатского форума 2018: четыре мероприятия китайской «дипломатии на своем поле» достойны внимания







3 апреля член Госсовета и министр иностранных дел Ван И заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению будет присутствовать на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума и выступит с важным основным докладом.

Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума 2018 становится первым среди четырех крупных мероприятий китайской «дипломатии на своем поле» в этом году. Что это за мероприятия? Какие яркие моменты привлекают наше внимание?

Боаоский азиатский форум

Время проведения: 8-11 апреля

Место проведения: поселок Боао провинции Хайнань

Боаоский азиатский форум был создан в феврале 2001 года, штаб-квартира форума находится в поселке Боао китайской провинции Хайнань. Весной каждого года представители правительственных, торгово-промышленных и научных кругов собираются вместе, проводят обстоятельные и глубокие диалоги, касающиеся дел Азии и мира. Данный форум стал важным мостом, соединяющим Китай и мир, а также важной международной платформой по обменам, которая обладает характеристиками Азии и оказывает глобальное влияние.

В этом году отмечается 40-летний юбилей политики реформ и открытости, на форуме будут подведены итоги успешного опыта реформ и открытости, а также показаны новые перспективы углубления реформ и расширения открытости в новую эпоху. Свыше 2000 политиков, предпринимателей и ученых из более чем 50 стран соберутся на форуме.

Саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества

Время проведения: июнь

Место проведения: город Циндао провинции Шаньдун

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана в 2001 году. В 2017 году Индия и Пакистан официально стали членами ШОС, что стало первым раундом расширения членства в ШОС. Она стала организацией регионального сотрудничества с наибольшим количеством населения и наибольшей площадью в мире.

В июне 2018 года саммит ШОС состоится в Циндао. Вслед за Пекином и Шанхаем, Циндао станет третьим городом проведения саммита ШОС. Одновременно с этим, саммит в Циндао будет первым саммитом ШОС после расширения ее членства, он непременно станет новой вехой на пути развития ШОС и начнет новую эпоху для данной региональной организации нового типа.

Саммит форума сотрудничества «Китай – Африка»

Время проведения: сентябрь

Место проведения: Пекин

Форум сотрудничества «Китай-Африка» был создан в 2000 году, он играет роль важного канала по проведению коллективного диалога между Китаем и африканскими странами, а также является самой масштабной и высокоэффективной платформой сотрудничества Юг-Юг.

В 2018 году в Китае состоится очередной саммит в рамках форума сотрудничества «Китай – Африка». Ожидается, что лидеры государств, главы или представители правительств более 50 африканских стран, а также председатель комиссии Африканского Союза вновь соберутся в Пекине. Вместе они внесут больше положительной энергии в дружбу Китая и Африки, сотрудничество Юг-Юг, мир и стабильность на нашей планете.

Китайская международная импортная выставка

Время проведения: ноябрь

Место проведения: Шанхай

В настоящее время мировая экономика находится в периоде углубленного регулирования, экономическая глобализация испытывает затруднения, крепнет желание международного сообщества расширить китайский рынок, присоединиться к «скорому поезду» развития Китая, растет его энтузиазм по участию в строительстве «Одного пояса, одного пути». Китайская экономика переходит от высоких темпов роста к высококачественному развитию, увеличивается ее спрос в качественных, исключительных товарах и услугах. На этом фоне проведение Китайской международной импортной выставки, основной темой которой является импорт, отвечает требованиям Китая, заключающимся в собственном развитии, а также требованиям мира о совместном развитии.

Китайская международная импортная выставка, которая состоится в год 40-летнего юбилея политики реформ и открытости – это важная мера Китая по твердой поддержке либерализации торговли, глобализации экономики и активному открытию своего рынка для мира. Китай своими практическими действиями стимулирует развитие мировой экономики открытого типа.

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