Открылся доступ к единой B2B-платформе для управления магазинами в VK, OK, на AliExpress и Юле

РынокБизнес
Екатерина Александрова | 09.03.2021
«Бизнес ВКонтакте» и Mail.ru Group представили единую платформу электронной коммерции — Мультимаркет.
Владельцы онлайн-магазинов могут одновременно управлять товарами и заказами из ВКонтакте, Одноклассников, AliExpress и Юлы. Предприниматели получают доступ к суммарной аудитории этих площадок — 170
млн пользователей в месяц (без учета пересечений), тратят меньше времени на рутину и уделяют больше внимания росту продаж. Для клиентов все остается прежним: они могут покупать товары или задавать
вопросы именно там, где нашли магазин.
Чтобы организовать продажи через Мультимаркет, владельцу магазина необходимо зарегистрироваться в сервисе multimarket.pro и, следуя подсказкам, разместить товары на выбранных площадках. Среди вариантов — сообщество ВКонтакте, группа в Одноклассниках, магазин на AliExpress и
профиль на Юле. На старте, чтобы продавать на AliExpress и Юле, предпринимателям нужно будет создать в Мультимаркете новый профиль. Подключать к платформе существующие профили получится уже в
ближайшем будущем.
Мультимаркет позволяет работать со всеми заказами в едином окне: просматривать их полный список, менять статус. Удобно и управлять товарами: платформа подстраивает описания под требования разных
площадок, пересчитывает остаток после продажи на любой из них. Также есть массовое редактирование товаров — можно снизить цену для десятков позиций или убрать их с витрины. Оценить эффективность
размещения поможет статистика — отдельная для каждой площадки. Прямо в Мультимаркете можно общаться с клиентами — эта функция уже работает для аудитории из ВКонтакте, Одноклассников и Юлы, а
вскоре станет доступна для магазинов на AliExpress.
Мультимаркет станет частью экосистемы VK. Благодаря бесшовному доступу к различным сервисам экосистемы управлять магазином в Мультимаркете могут несколько человек без дополнительной регистрации —
для этого у каждого из них должен быть единый аккаунт VK Connect. Администраторов можно
назначать и удалять в любой момент. Также для предпринимателей предусмотрена своя служба поддержки.
В будущем из единого рекламного кабинета Мультимаркета можно будет управлять продвижением на всех четырех площадках. Настроить рекламу получится как вручную, так и с помощью автоматизированной
системы — она самостоятельно выберет релевантную ставку в зависимости от задач и целевой аудитории. Сейчас в Мультимаркете можно запускать, останавливать и редактировать рекламные кампании
ВКонтакте.
Разработчики планируют увеличивать число площадок и добавлять в сервис новые функции: например, внутри Мультимаркета можно будет управлять доставкой и оплатой товаров.
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