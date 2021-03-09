Открылся доступ к единой B2B-платформе для управления магазинами в VK, OK, на AliExpress и Юле

РынокБизнес

Екатерина Александрова | 09.03.2021

«Бизнес ВКонтакте» и Mail.ru Group представили единую платформу электронной коммерции — Мультимаркет.

Владельцы онлайн-магазинов могут одновременно управлять товарами и заказами из ВКонтакте, Одноклассников, AliExpress и Юлы. Предприниматели получают доступ к суммарной аудитории этих площадок — 170

млн пользователей в месяц (без учета пересечений), тратят меньше времени на рутину и уделяют больше внимания росту продаж. Для клиентов все остается прежним: они могут покупать товары или задавать

вопросы именно там, где нашли магазин.

Чтобы организовать продажи через Мультимаркет, владельцу магазина необходимо зарегистрироваться в сервисе multimarket.pro и, следуя подсказкам, разместить товары на выбранных площадках. Среди вариантов — сообщество ВКонтакте, группа в Одноклассниках, магазин на AliExpress и

профиль на Юле. На старте, чтобы продавать на AliExpress и Юле, предпринимателям нужно будет создать в Мультимаркете новый профиль. Подключать к платформе существующие профили получится уже в

ближайшем будущем.

Мультимаркет позволяет работать со всеми заказами в едином окне: просматривать их полный список, менять статус. Удобно и управлять товарами: платформа подстраивает описания под требования разных

площадок, пересчитывает остаток после продажи на любой из них. Также есть массовое редактирование товаров — можно снизить цену для десятков позиций или убрать их с витрины. Оценить эффективность

размещения поможет статистика — отдельная для каждой площадки. Прямо в Мультимаркете можно общаться с клиентами — эта функция уже работает для аудитории из ВКонтакте, Одноклассников и Юлы, а

вскоре станет доступна для магазинов на AliExpress.

Мультимаркет станет частью экосистемы VK. Благодаря бесшовному доступу к различным сервисам экосистемы управлять магазином в Мультимаркете могут несколько человек без дополнительной регистрации —

для этого у каждого из них должен быть единый аккаунт VK Connect. Администраторов можно

назначать и удалять в любой момент. Также для предпринимателей предусмотрена своя служба поддержки.

В будущем из единого рекламного кабинета Мультимаркета можно будет управлять продвижением на всех четырех площадках. Настроить рекламу получится как вручную, так и с помощью автоматизированной

системы — она самостоятельно выберет релевантную ставку в зависимости от задач и целевой аудитории. Сейчас в Мультимаркете можно запускать, останавливать и редактировать рекламные кампании

ВКонтакте.

Разработчики планируют увеличивать число площадок и добавлять в сервис новые функции: например, внутри Мультимаркета можно будет управлять доставкой и оплатой товаров.

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