中国义乌进口商品博览会秋季展开幕 Открылась осенняя сессия Китайской выставки импортных товаров в Иу

13日，以“开放义乌，全球中小企业贸易伙伴”为主题的中国义乌进口商品博览会秋季展在浙江义乌开幕，来自50个国家和地区的420家企业参展，展出全球好物，希望借此开拓中国市场。本次参展企业分布范围广，来自日本、韩国、德国、法国、西班牙、俄罗斯等多个国家。

13 ноября в городе Иу (пров. Чжэцзян) открылась осенняя сессия Китайской выставки импортных товаров. Главная тема мероприятия: «Открытый Иу – глобальный торговый партнёр для средних и малых предприятий».

В выставке принимают участие 420 предприятий-экспонентов из 50 стран и регионов мира, которые представили свои лучшие товары с целью освоения и расширения присутствия на китайском рынке. География предприятий-экспонентов обширна и охватывает Японию, Республику Корея, Германию, Францию, Испанию, Россию и т.д.

义乌市有关负责人表示，此次展会旨在利用义乌万商云集，机会丰富的优势，为境内外中小企业搭建高效对接合作平台。

По словам представителя народного правительства Иу, в городе сосредоточено множество китайских и зарубежных предприятий, постоянно открываются новые широкие возможности. Проведение данной выставки нацелено на формирование высококачественной платформы взаимодействия между китайскими и зарубежными средними и малыми предприятиями.

本次展览主打日用消费品，主要包括家居用品、工艺品、化妆品、母婴用品、酒类、食品等。展品品种超过10000种。 参展企业以中小企业为主，既有来自进博会的企业，也有未入围进博会但有志于抓住义乌博览会之机开拓中国市场的中小企业。

На Китайской выставке импортных товаров в Иу представлены, в основном, товары повседневного спроса, включая предметы домашнего обихода, изделия прикладного искусства, косметические средства, товары для матери и ребёнка, алкогольные напитки, продукты питания и т.д. Общее число товарных позиций превысило 10 тысяч. Большую часть экспонентов составили предприятия малого и среднего бизнеса. Некоторые ранее приняли участие в 1-й Китайской международной импортной ЭКСПО. Другие же не принимали участие в шанхайской ЭКСПО и рассматривают выставку в Иу, как отличную возможность для освоения рынка КНР.

德国电商协会代表表示，中国市场发展迅速，尤其是电商领域，中国政府出台了许多扶持政策，这一点值得学习借鉴。而他此次来义乌，除了寻觅商机，寻找合作伙伴，还为了亲自感受一下中国电商发展。

Представитель Германской ассоциации электронной коммерции отметил, что китайский рынок стремительно развивается. В сфере электронной коммерции это развитие идёт особенно бурно. Китайское правительство предприняло ряд мер по поддержке электронной коммерции. Опыт Китая в этой области необходимо изучать и использовать лучшие практики и решения. В этот раз этот представитель Германской ассоциации электронной коммерции прибыл в город Иу не только для поиска новых торговых возможностей, партнёров и расширения сотрудничества, но и для того, чтобы на практике лично ознакомиться с различными аспектами развития электронной коммерции в КНР.

本次展览持续到2019年1月15日。

Выставка импортных товаров в Иу продлится до 15 января 2019 г.

Источник