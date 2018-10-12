Отключите Трампа от Twitter: Сообщения президента США раскачивают ситуацию на фондовых рынках

Фото: www.globallookpress.com

Обвал на Уолл-стрит запустил волатильность на мировых фондовых рынках. Повторяется ситуация, схожая с февралём, когда катализатором стало изменение ставок ФРС и многочисленные сообщения президента Дональда Трампа о перестройке экономического миропорядка.

Автор:

Иваткина Мария

Эксперт Комитета Госдумы России по финансовому рынку Ян Арт в интервью Царьграду пошутил: «Единственное, что можно тут сделать, это всем миром навалиться и оттащить этого господина от Twitter. Я бы на месте компании Twitter вообще вырубил его аккаунт».

Финансист напомнил фразу из знаменитого фильма: «Рыжие – они чокнутые».

Вслед за падением котировок в США снизились европейские, азиатские и российские биржевые индексы.

«Российский рынок упал вслед за американским. Это еще раз показывает, насколько мировая экономика сегодня переплетена и все конфликтные стратегемы тупиковые, — указал господин Арт. — Мы друг без друга жить не можем. Мы сейчас напоминаем пассажиров, которые желают инфаркта лётчику самолета, в котором они летят».

Что происходит на российских торговых площадках и как дальше будет развиваться ситуация, мы выяснили у валютного стратега, ведущего аналитика ГК Teletrade Александра Егорова.

Александр Егоров. Фото: Телеканал «Царьград»

Александр Егоров. Сегодня на валютном рынке ситуация сильно волатильная, но в конечном итоге все-таки российский рубль возвращает те позиции, которые были достигнуты накануне падения. Российская валюта укреплялась и сейчас торгуется приблизительно в этих же диапазонах. В целом волатильность, вызванная событиями в США, оказывает влияние на фондовые площадки довольно заметное, но на валютный рынок и другие факторы оказывают влияние, поэтому здесь картина разношерстная.

Американские фондовые площадки хорошо росли. И этот обвал достаточно серьезный. А Дональд Трамп в том же Twitter сообщил, что он такой классный президент, что за время его правления, неполный период, американские фондовые показали 102 исторических рекорда.







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Рынок до бесконечности расти не может. Может, то, что произошло на Уолл-стрит, и есть первый звоночек того, что начнется достаточно серьезная коррекция. Тогда президенту надо будет посчитать, сколько таких ступеней падения будет наблюдаться на фондовых площадках США.

Причины — позиция Федеральной резервной системы, торговые войны и вообще глобальная система рестрикции, которая меняет в целом торговые взаимоотношения в этом мире за счет действий Дональда Трампа. То есть волатильность достаточно высокая. С точки зрения валютных курсов, я предполагаю, что рубль пока будет удерживаться в этих пределах, 66-67, потому что, кроме Дональда Трампа, есть еще и другие факторы, которые содействуют динамике российской валюты.

Фото: www.globallookpress.com

Что касается заявлений Трампа через Twitter, так политика не делается, с помощью подобных высказываний. Они иногда такие наивные бывают. Например, в отношении ставки. «Мне нравятся низкие ставки» — очень классное выражение. С чего они ему нравятся, обоснуй, и так далее. То есть это не позиция экономиста, не позиция крупного политика. Это позиция бизнесмена.

Но нельзя же руководить Америкой с точки зрения одной небольшой корпорации. Нравится, не нравится — это не те категории в большой политике и в большой экономике. Можно уже делать ставки, доработает ли Дональд Трамп до окончания своего срока.

Дело в том, что он начинает вмешиваться в те сферы деятельности, которые ни один президент США себе не позволял. Там есть четкое разделение властей, устоявшаяся демократия, нравится она нам или нет, но это достаточно эффективно работающая система. Ни один президент не позволял себе критиковать ФРС в таком виде, как делает это Дональд Трамп, более того, указывать, надо повышать ставки или нет.

Это очень близко позиции Турции. Президент Эрдоган делает то же самое. С другой стороны, эта попытка влияния оказывает негативное воздействие на рынки, потому что участники рынка — люди, остро ощущающие риски. Как только риск возникает, начинаются различные движения.

Как мне кажется, ФРС должна занять ту позицию, которую она должна занимать с точки зрения экономических показателей, не обращая внимания на политическую составляющую. Потому что если начнутся переплетения различных позиций и подходов, тогда позиция ФРС станет неясна для участников рынка, а это еще хуже, чем явные высказывания.

Фото: PhotoLohi/shutterstock.com

Хотя у меня есть сомнения, что господин Дональд Трамп будет задумываться о какой-то Турции. У него есть своя позиция. Или, условно говоря, «пуля в голове», которую просто так не вытащить. Поэтому на эти мелочи он обращать внимания не будет, он будет подходить так, как привык подходить в бизнесе.

Может ли господин Трамп в один день стукнуть кулаком по столу и национализировать ФРС? Вряд ли. Чтобы это сделать, ему нужно не кулаком по столу стучать, а лбом. Тогда будет более вероятным. Все-таки ФРС — это устоявшийся институт власти, который показал свою эффективность воздействия на экономику США и мировую экономику, несмотря на то что находится в частных руках.

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Надо отметить, что как бы мы к Америке ни относились, в Федеральной резервной системе заседают умные люди и принимают достаточно взвешенные решения, которые реально изменяют картину мира.

Напомню, ФРС первой пошла на такие нестандартные шаги, как смягчение монетарной политики, многие критиковали ее, тем не менее, им удалось вытащить свою экономику из глубины назревающих проблем. И сейчас она идет впереди всех центральных банков и служит определенным ориентиром.

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