Отказ в регистрации сыну Фургала назван главным политическим событием недели| Новости политики

На последней строчке рейтинга — речь Александра Лукашенко

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов опубликовал очередной рейтинг главных политических событий в России за неделю.

Первое место в списке, по мнению эксперта, занимает «Ужесточение нетерпимости к фактам причастности и небрежности при попытках баллотироваться в депутаты».

На неделе стало известно об отказе сыну арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антону Фургалу в регистрации кандидатом в Госдуму РФ. В избирательной комиссии объяснили это тем, что свыше 48% собранных Фургалом подписей оказались недействительными.

На втором месте — «Признание пожаров в Якутии отчасти чрезвычайной ситуацией». В Якутии и Иркутской области в связи с лесными пожарами был введен межрегиональный режим ЧС. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию в некоторых районах «беспрецедентной».

Третье место Виноградов отдал «Одновременной интерпретации хлопка в Воронеже как бытового происшествия и предмета антитеррористического расследования». По сообщениям СМИ, в качестве одно из основных предполагаемых версий взрыва автобуса в Воронеже рассматривается техническая неисправность, в том числе незаконный переход на газовое топливо. При этом поиском причастных к происшествию занялся Национальный антитеррористический комитет.

Замыкает перечень главных политических событий «Объявление российских олигархов вдохновителями белорусской позиции по Крыму». Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает Крым российским после того, как это сделают все российские олигархи.

Рейтинг подготовлен фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов. Индекс».

Напомним, согласно рейтингу происшествий минувшей недели во время избирательной кампании в Москве, по версии политолога Александра Асафова, в новостную сводку чаще всего попадали Кирилл Гончаров, Марина Литвинович, Михаил Лобанов и Анастасия Удальцова.