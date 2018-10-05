Отказ от доллара: что ждет глобальную экономику?

Россия и Турция решили осуществлять часть торговых операций лирой и рублями. По информации, Турция решила покупать российское зерно за рубли. Также ожидается, что страны используют национальные валюты в купле-продаже других видов товаров.

На вопросы Yenicag.Ru о том, как это повлияет на экономику двух стран, и на глобальную экономику, пытались найти ответа вместе с турецким экономистом, директором Турецкого исследовательского центра по энергетической стратегии и политике (TESPAM) Огузханом Акйенером:

Огузхан Акйенер

«В сложившейся ситуации в мировой экономике мировая торговля находится перед большим риском, и этот риск называется «зависимость от доллара». Мировая экономика лишена всякого иммунитете перед непредсказуемыми решениями американского правительства. В случае малейшей манипуляции со стороны США, глобальная экономика качается как шлюпка в центре бушующего океана в беззащитном состоянии. Эти меры предпринимаются для того, чтобы хоть немного снизить уровень зависимости от американской валюты, через которую осуществляются значительная часть мировых торгово-финансовых операций», — сказал турецкий эксперт.

Далее он подчеркнул, что естественно, будет непросто снизить роль американской валюты в глобальных экономических процессах.

«Попыткам отказа от долларов негативно будут отреагировать долларовые милярдеры и трилярдеры, и это ожидаемая реакция. Но происходящие внутри США процессы показывают, что появляются очень благоприятные моменты, когда можно предпринять такую попытку. Например: раскол внутри американской системы госуправления, между Пентагоном и Белым Домом, также с разведуправлениями, и раскол внутри олигархии. Фраза Трампа о том, что «закончилась эпоха глобализации» заставила европейские державы предпринимать меры против настающей гегемонии США, вдохновляла Китай стать новым центром новой глобализации и сблизила позиции России и Турции в решении сперва региональных, потом геополитических проблем в Евразии. В такой хаотичной обстановке США начали установить новые пошлины, приняли новые таможенные правила на импорт товаров из других стран и новые учетные ставки для доллара, что вызвало ответные рефлексы у всех этих стран, которые решили обезопасить себя от трагических последствий политики администрации Трампа. Весь этот процесс показал, что настало время менять мировой порядок, установленный Америкой, и на передовой линии борьбы с ущербной для всего мира политики Вашингтона идет Турция», — отметил Акйенер.

Относительно перехода на TL и RUB во взаимных расчетах во время торговых операций Турции и России, эксперт подметил, что главное сделать первый шаг, и это снизит потребность к доллару, хоть незначительно, но все равно, это уже является дезориентацией от доллара.

«Конечно, это очень сложный и долгий процесс, нуждается в тщательном изучении и анализе. Если импорт и экспорт между такими государствами, которые решили отказаться о доллара, не является пропорциональным, тогда эта тенденция негативно будет влиять на курс той или иной валюты, которыми будут пользоваться в торговых операциях. В таком случае страны могут рассмотреть версию о создании совместной криптовалюты, что поможет держать равновесию между нацвалютами торговых партнеров. Помимо этого, частичный переход на нацвалюты в торговле вовсе не значит полный отказ от доллара и главной целью России и Турции не является полностью отказаться от американской валюты. Тут главная цель — заложить основу в будущем снизить влияние доллара и зависимость от него до минимума, чем можно выйти с минимальным ущербом от объявленной США торговой войны всему миру», — подытожил турецкий экономический аналитик.

Кавказ Омаров

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