Отказ Ирана от переговоров разочаровал Белый дом

Белый дом выразил разочарование в связи с отказом Ирана от неформальной встречи, намерен обсудить с партнерами по формату P5+1 дальнейшие действия. Об этом передает издание Financial Times со ссылкой на представителя Белого дома, пишет РИА Новости.

Собеседник издания сказал, что США «готовы вернуться к конструктивной дипломатии для достижения взаимного возврата к соблюдению обязательств (сделки)».

«Мы обсудим с нашими партнерами по «P5 + 1″ наилучшие пути вперед», — заявил представитель.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных западных дипломатов сообщила в воскресенье, что Иран отказался от предложения ЕС и США о проведении прямых переговоров по ядерной сделке в ближайшие недели. В Еврокомиссии подтвердили ранее, что европейская дипломатия работает над созывом неформальной встречи участников Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана с представителями США.

Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием «шестерки» международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.

Заключенный в 2015 году «шестеркой» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году — ровно через год после выхода США из сделки — заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

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