Отказ ExxonMobil от работы с «Роснефтью» — только «первая ласточка»?

Причина выхода американской компании из совместных проектов — антироссийские санкции. Кто пострадает от этого решения?

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ExxonMobil отказалась от проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. Об этом говорится в годовом отчете нефтегазовой корпорации.

В прошлом году американское правительство законодательно закрепило и расширило санкции против России. Решение о выходе из совместных проектов приняли еще в конце 2017-го, но сам процесс запланирован на текущий год. При этом не уточняется, о каких именно операциях идет речь. Известно, что они связаны с поисками нефтяных месторождений.

Соглашения о новых проектах были достигнуты, когда ExxonMobil возглавлял Рекс Тиллерсон, который сейчас занимает пост госсекретаря США. Американская корпорация оценивает свои чистые убытки от такого решения в 200 млн долларов.

Сложно сказать, кто из сторон пострадает сильнее, говорит ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России, гендиректор компании «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев:

— Если посчитать на длительную перспективу, это не потери, это приобретение. Другое дело, что международная кооперация и, как ее еще называли, глобализация — это некоторый вполне естественный процесс, позволяющий в целом снижать себестоимость всей продукции, которая производится на Земле, и, таким образом, повышать уровень жизни всех людей, которые живут на Земле. Но благодаря Соединенным Штатам мировая экономика на время была вынуждена отказаться от такого пути развития. Сейчас международная кооперация получила очень мощный удар и, судя по всему, не скоро от этого удара оправится. Исходя из общих соображений, я думаю, что все-таки потерявшими будут те, кто ввел эти санкции, потому что они получали основные доходы от международной кооперации и они эти доходы потеряли на очень длительную перспективу.

— 200 млн долларов — это для ExxonMobil все-таки не очень большая сумма, ощутимая, но не критичная?

— Это те деньги, которые они вложили в работу на арктическом шельфе, где было открыто месторождение «Победа». Когда они уходили, эта сумма фигурировала.

Компании подписали ряд соглашений о сотрудничестве в 2013-2014 годах. Объем предполагаемых инвестиций ранее оценивали в 500 млн долларов.

ExxonMobil работала или планировала работать с «Роснефтью» на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и Черном море. Общая площадь участков — более 250 тысяч квадратных километров.

Сам по себе анонсированный убыток ExxonMobil не очень существенный для корпорации, гораздо важнее наметившаяся тенденция, считает советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов:

Сергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие-брокер»

Решение ExxonMobil прокомментировал торговый представитель России в США Александр Стадник. По его мнению, антироссийские санкции работают в ущерб американскому бизнесу, «стреляя ему в ногу». Само решение ExxonMobil он назвал вынужденным.





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