Отечественная экономика отстает от развитых стран

Штаты нацелились на ускорение ВВП, а Россия – на замедление

ВВП. Рост в процентах к предыдущему кварталу. Источник: ОЭСР

Экономический рост стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ускорился во 2-м квартале этого года, следует из данных организации. Однако это квартал к кварталу. В годовом выражении во 2-м квартале развитые страны продемонстрировали небольшое замедление своих экономик – до 2,5%. Единственная страна, показавшая увеличение темпов экономического роста, – США.





В отличие от Штатов Россия сегодня растет на скромные 1,6–1,7%. Такие показатели делают неосуществимыми надежды чиновников на рубеже 2019–2020 годов достичь темпов роста «выше среднемировых». Впрочем, независимые экономисты и не ждут реализации этих планов. Экономический рост США будет ускоряться, России – замедляться, отмечают они.





Реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира во 2-м квартале 2018 года увеличился на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют оценки ОЭСР. Таким образом, экономический рост стран, входящих в организацию, несколько ускорился по сравнению с предыдущим кварталом. Тогда темпы экономического роста составили 0,5% по сравнению с кварталом ранее.





При этом наибольшие темпы роста во 2-м квартале продемонстрировали США и Япония. Так, Штаты во 2-м квартале ускорились до 1% после повышения на 0,5% в 1-м квартале. В Японии же сокращение на 0,2% в январе–марте 2018 года сменилось подъемом на 0,5% в апреле–июне. Мало изменились темпы роста в Германии, Великобритании, Франции и Италии. В целом же в еврозоне и Евросоюзе экономика выросла во 2-м квартале на 0,4% по сравнению с тремя месяцами ранее.





Однако если в квартальном выражении наблюдается ускорение экономического роста среди стран ОЭСР, то в годовом выражении – наоборот, его замедление. Так, в годовом выражении рост ВВП в странах ОЭСР в апреле–июне составил 2,5% против 2,6% кварталом ранее. При этом среди государств G7 наиболее значительный подъем в пересчете на годовые темпы показали США (на 2,8%). Штаты же, единственные из ОЭСР, демонстрируют ускорение ВВП в годовом выражении. Так, кварталом ранее экономика страны выросла на 2,6%, и, очевидно, США не будут сбавлять темпов. По оценкам ОЭСР, в следующем году ВВП страны увеличится еще на 2,8%.





Впрочем, даже с учетом некоторого замедления темпы роста экономик стран ОЭСР по-прежнему куда выше российских. По данным Росстата, экономика РФ в 1-м полугодии выросла на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Более приятные» данные дает Минэкономразвития в своей «Картине деловой активности» за август. Согласно оценке МЭР, экономика РФ в июле выросла на 1,8% в годовом выражении, за январь–июль – на 1,7%. В министерстве полагают, что основной вклад в это «ускорение» внесло восстановление динамики промышленного производства «после исчерпания действия временных негативных факторов».





Несмотря на позитив от ведомства Максима Орешкина, в той же ОЭСР дают весьма сдержанные оценки состояния российской экономики. По итогам текущего года организация ждет увеличения экономики на 1,76%, в 2019 году – на 1,55%. Для сравнения, ожидания по росту экономики Штатов куда выше. В ОЭСР считают, что в 2018 году ВВП страны увеличится на 2,86%, в 2019-м – на 2,78%. В целом же мировая экономика в следующем году вырастет почти на 4%, сообщают в организации.





Это значит, что догонять мировую экономику по темпам роста России становится все тяжелее. Напомним, еще два года назад президент РФ Владимир Путин выдвинул правительству задачу по разработке плана действий, в рамках которого страна сможет «на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых». В мае этого года, после вступления в должность, президент подтвердил этот план и выдвинул новое требование: вхождение РФ в ближайшие шесть лет в пятерку крупнейших экономик мира (см. «НГ» от 08.05.18).





Очевидно, не последний вклад в темпы мирового роста внесут Штаты. По мнению экспертов «НГ», в ближайшие несколько лет США вполне могут сохранить свое лидерство по темпам экономического роста. «После того как администрация президента США решит все вопросы, связанные с торговыми войнами, Дональд Трамп вернется к решению проблемы с устаревшей инфраструктурой в стране, что продолжит оказывать позитивный эффект на темпы роста ВВП страны», – уверен ведущий аналитик компании «Финам» Вадим Сысоев. Он, в частности, напоминает, что одним из ключевых моментов предвыборной кампании Трампа было обновление изношенной инфраструктуры США, что подразумевает инвестирование триллионов долларов в строительство и обновление дорог, мостов и аэропортов.





Текущее экономическое ускорение США также не выглядит удивительным, уверены эксперты «НГ». «Основной причиной того, что США стали лидерами по темпам роста ВВП среди государств G7, является крупнейшая проведенная налоговая реформа в стране за последние десятилетия, а также представленный план по государственным расходам. Общий экономический эффект от этих мер в ближайшие два года превысит объем стимулирования американской экономики при Бараке Обаме в 2009 и 2010 годах», – говорит Вадим Сысоев, отмечая, что большинство компаний в США направили высвобожденные после налоговой реформы средства на увеличение капитальных затрат. «Трампу все же удалось ускорить рост американской экономики, чего не скажешь в отношении погружающейся в дефляционную спираль из-за бездействия ЕЦБ Европы», – соглашается эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. «Методически Трамп правильно позиционировал свои директивы: именно компании, производящие и экспортирующие сырье, обычно привносят наиболее значительный вклад в ВВП, так как их контрагенты – покупатели-оптовики, а не подверженные настроениям розничные потребители», – продолжает он.





Старший аналитик компании «Альпари» Роман Ткачук полагает, что в текущем росте «виноват» не только Трамп. «CША быстро отреагировали на кризис 2008 года и банкротство Lehman Brothers. Для оздоровления экономики в США до минимального уровня были снижены ставки и проводился выкуп проблемных активов на триллионы долларов. Суммарно с 2009 года было проведено три программы стимулирования экономики. Сейчас США пожинают плоды стимулирования: экономика вернулась к росту», – рассказывает он, напоминая, что в ЕС и остальных развитых странах стимулирующие программы были запущены позднее.





США последовательно придерживаются политики привлечения капиталов в свою экономику, и это позволяет им показывать опережающий экономический рост, соглашается аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. «Первый из инструментов привлечения капитала – это подъем ставки рефинансирования, увеличивающий доходность долларовых инструментов. Тот отток средств из развивающихся стран и падение их валют, которые мы сейчас наблюдаем, – это следствие перетока капиталов, инициированное ФРС и Трампом», – напоминает он. Трамп начал еще торговые войны, заставляющие многие производства вернуться в США, чтобы получить налоговые преференции и тем самым усилить американскую экономику, продолжает он. «К этому всему добавляется огромный военный бюджет, который позволяет играть роль гегемона в политике, помогающей экономике. А доллар, являясь резервной валютой для многих стран, позволяет почти неограниченно наращивать эмиссию, поглощаемую не только собственной растущей экономикой, но и экономиками торговых партнеров», – указывает эксперт, полагая, что текущий цикл роста экономики США может продолжаться очень долго.











Источник