отчеты ретейлеров и ожидание стимулов От Investing.com

(No Ratings Yet)

© Reuters.



Investing.com — В понедельник индекс S&P 500 предпринял еще одну попытку установить рекорд, но закончил торги ниже ожидаемого.

S&P 500 поднялся было до рекордного максимума, установленного 19 февраля, но упал на пару пунктов ниже, закрывшись на отметке 3,383, поднявшись всего на 0,3%. Индекс упал на 0,31%, а вырос на 1%.

На этой неделе выйдет много отчетов розничных сетей, и аналитики ожидают, что электронная коммерция хотя бы частично компенсирует уменьшение доходов из-за закрытия магазинов весной в начале эпидемии Covid-19.

Вот три вещи, которые могут повлиять на рынок во вторник:

1. Финансовые компании опасаются, что недостаток стимулов приведет к убыткам

Финансовые компании в понедельник были одними из тех, кто больше всего потерял после того, как на прошлой неделе Уоррен Баффетт заявил, что его компания Berkshire Hathaway (NYSE:) продала часть своих банковских акций. Но инвесторов также беспокоит задержка очередного раунда стимулирования, которая может привести к ухудшению качества кредитного обслуживания у основных кредиторов.

Пока что ущерб, похоже, сдерживается. В понедельник American Express Company (NYSE:) сообщила данные по своим платежным картам за июль. Списание кредитов по потребительским картам составило 2,6%, также как и в предыдущем месяце. Просроченные на 30 дней потребительские кредиты составили 1,4% в отличие от 1,5% за предыдущий месяц. Списание кредитов малому бизнесу составило 2,5% против 2,4% в июне.

Компания Citigroup Inc (NYSE:NYSE:) также сообщила данные по кредитным картам за июль, как сообщает Briefing.com. Убытки по кредитам в июле составили 2,42% по сравнению с 2,63% в июне, однако количество 30-дневных просрочек выросло с 1,47% до 7,43%.

2. На этой неделе Home Depot задает тон квартальной отчетности розничных сетей

Home Depot Inc (NYSE:), как ожидается, сообщит о прибыли во вторник утром, но уже сейчас акции компании растут после того, как газета WSJ сообщила, что ежедневная посещаемость магазинов сети с апреля была на 35% выше, чем в прошлом году, сообщает Briefing.com. Очевидно, что за время пандемии многие занялись обустройством дома.

Стоимость акций компании удвоились с марта. Home Depot задает тон в напряженной неделе для ритейлеров, и считается, что также задает тон всему кварталу. Аналитики Investing.com считают, что прибыль на акцию составит $3,60 при выручке в $34 млрд.

3. Нью-Йорк открывает тренажерные залы

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подготовил почву для открытия тренажерных залов в штате, что может быть желанной новостью для многих любителей спорта, которые оказались на самоизоляции дома. Акции сети тренажерных залов Planet Fitness Inc (NYSE:)выросли на 0,7% в понедельник после этого объявления.

Но открытие тренажерных залов не удерживает инвесторов от любимых домашних велотренажеров компании Peloton Interactive Inc (NASDAQ:), акции который выросли на 1,34%. Акции группы Nautilus Group Inc (NYSE:), которая также производит фитнес-тренажеры, упала на 0,3%. Между тем, акции компании WW International Inc (NASDAQ:), ранее известной как Weight Watchers, упали на 3,1%.

Автор Лиз Моейр





Источник