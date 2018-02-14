Отчеты Метрики по расписанию: варианты использования

В конце января в Яндекс.Метрике появилась новая функция Отчеты по расписанию. Поговорим о том, как создать и использовать эти отчеты.

Кому пригодятся отчеты Метрики по расписанию

Новая функция позволяет решить проблему предоставления доступа к Метрике партнерам и арбитражникам. Им она будет полезна в больше степени, и в меньшей – владельцу либо аналитику проекта. Но обо всем по порядку.

Как создать отчет по расписанию

Кнопка создания периодического отчета в Метрике находится рядом с кнопкой выгрузки.

На этапе создания отчет нужно озаглавить, указать периодичность (раз в день / раз в неделю / раз в месяц) и адресата.

Всю дальнейшую настройку, редактирование и удаление отчетов можно производить через меню «Отчеты по расписанию»

Результат приходит на почту в виде Excel-файлов и ссылки на отчет в Метрике. Пример файла:

Варианты использования отчетов по расписанию

Есть ряд причин, почему эта функция может быть полезна:

Некоторые отчеты нужно просматривать и анализировать каждый день. Это бывает гораздо удобнее сделать, просто прочитав письмо.

Если нужно отправить отчет, не предоставляя доступа к Метрике, теперь это легко можно сделать. Особенно если речь идет о периодической отправке отчетов.

Примером такого ежедневного отчета может быть отчет по заказам из блока «Электронная коммерция». Это актуально, если у вас настроена передача данных по заказам в Метрику.

Данный отчет позволяет оценить, насколько эффективно работают рекламные каналы в формате дня, недели, месяца и так далее. Может получиться так, что один из каналов сильно просядет в определенный день. Тогда функция отчетов по расписанию вас об этом проинформирует. К тому же данный отчет будет очень полезен вашим партнерам и инвесторам.

Другой пример – отчет «Директ, расходы». Если вы даете контекстную рекламу, то контроль расходов должен быть в приоритете. Расстановка дневных и недельных бюджетов стратегий управления ставками снимают с вас беспокойство о том, что в один из дней будет потрачено значительно больше, чем вы планировали, но хотя бы раз в неделю стоит обратить внимание на отчет по расходам. Пример:

А теперь поговорим о функции, которую не мешало бы взять на вооружение рекламодателям CPA-сетей и в целом тем бизнесменам, которые продают свои продукты через партнеров. Доступов к Метрике у такого партнера зачастую нет, зато у него есть уникальный идентификатор в системе, так что можно сформировать и поставить на периодическую отправку следующий отчет:

Здесь мы видим статистику по UTM-меткам от рекламодателя с ID = 5zcW. Есть все данные для анализа: число отказов, глубина просмотра, время на сайте, достижения цели. При необходимости можно добавить все возможные цели в отчет. Тогда партнер (арбитражник) будет видеть, что определенные визиты из кампании N привели к достижению ряда целей. Поскольку у арбитражников чаще всего нет подобной статистики, то отправка периодических отчетов могла бы решить проблему нехватки данных для анализа. Можно на стороне рекламодателя настроить такой отчет и рассылать его партнерам раз в день. Это лишь один из примеров, хотя потребностей у владельцев бизнесов и их партнеров масса.

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Новая функция Яндекс.Метрики по периодической отправке отчетов может стать очень полезной для многих пользователей. Если у вас есть партнеры по продвижению ресурса, и вы не хотите давать доступы к Метрике, то можно просто свести в один отчет все необходимые партнеру данные и настроить его регулярную отправку. То же самое касается и арбитражников: когда тысячи людей рекламируют ваш сайт по партнерским ссылкам, то отправка подобных отчетов им на email станет незаменимой помощью.

А как вы используете отчеты по расписанию?





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