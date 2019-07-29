От замедления мировой торговли первой пострадает Россия

Серьезный экономический кризис уже не подвергается сомнению







Моряки и докеры ждут спада в глобальных контейнерных перевозках. Фото Reuters



О том, что мировую экономику ждет серьезный циклический кризис, специалисты уже не спорят. Вопрос только в том, когда и где он начнется и насколько глубоким станет. Аналитики Deutsche Bank нашли еще одно подтверждение надвигающегося кризиса. Сигналом тревоги для немецких банкиров стало снижение акций американской логистической компании FedEx. Стоимость этих акций традиционно рассматривается в качестве опережающего индикатора замедления или спада мировой торговли. Если тревога окажется обоснованной, то нас ждут замедление и спад, которые можно сравнить разве что с глобальным кризисом 2008–2009 годов.



На акции компании FedEx как достоверный индикатор состояния мировой экономики в марте обращала внимание и американская газета Wall Street Journal. Когда чистая прибыль FedEx упала в начале года почти на 21,6%, газета отметила, что эти слабые показатели сервиса доставки не предвещают ничего хорошего для мировой экономики. Дело в том, что у FedEx большой географический охват, и доходы этой американской компании в значительной мере зависят от перевозки таких дорогостоящих товаров, как полупроводники. Вероятно, разразившаяся торгово-технологическая война между США и КНР и повлияла на прибыли перевозчика.



Торговая война между США и Китаем и связанные с этим риски для глобальных цепей поставок технологической продукции упоминаются в докладе Международного валютного фонда (МВФ) в числе негативных факторов, которые заставили фонд неделю назад понизить свою оценку роста мирового валового продукта в 2019–2020 годах. В докладе «Перспективы развития мировой экономики» прогноз на 2019 год понижен с прежних 3,3 до 3,2%, на 2020 год – с 3,6 до 3,5%.



Эксперты фонда отмечали, что риски для прогноза в основном связаны со снижением темпов роста. И в их числе усиление напряженности в сфере торговли и технологий, которое может ухудшить настроения на рынках и замедлить поток инвестиций. А основным фактором риска для мировой экономики называлась возможность того, что неблагоприятные события, в том числе дальнейшее повышение тарифов между США и Китаем, тарифы США в автомобильной отрасли или брекзит без достижения договоренности, снизят уверенность, ослабят инвестиции, вызовут перебои в глобальных цепочках поставок и серьезно замедлят темпы мирового роста.



В середине июня директор по информации и внешним связям Всемирной торговой организации (ВТО) Кит Роквелл предупреждал, что в случае полномасштабной торговой войны мировая торговля рухнет на 17%, что будет сопоставимо с кризисом, который развивался на рубеже веков, – так называемым крахом доткомов. По словам Роквелла, с октября 2017 по октябрь 2018 года были приняты ограничительные меры, влияющие на объем торговли на 588 млрд долл. «Мы видим неуверенность, мы видим замедление производства и снижение объемов экспортных заказов. Все это предвещает крайне слабый экономический рост», – сказал Роквелл.



Еще в апреле ВТО резко ухудшила прогнозы по мировой торговле, теперь она ожидает, что в 2019 году реальный прирост поставок составит всего 2,6% (ранее ожидалось 3,7%), в 2020-м – не более 3%.



МВФ сообщил, что экономическая активность в Содружестве Независимых Государств увеличится на 1,9% в 2019 году и на 2,4% в 2020 году. При этом пересмотр прогноза на 2019 год в сторону снижения на 0,3 процентного пункта отражает понижение прогноза по России после слабых темпов в первом квартале (тогда экономика РФ выросла всего на 0,5%, хотя ЦБ ждал от нее хотя бы 1–1,5%).



Российское рейтинговое агентство АКРА недавно также присоединилось к предвестникам глобального экономического кризиса, который по его сведениям произойдет в конце 2019 года. По мнению аналитиков, торговая война приведет США к рецессии (–0,7% ВВП) в 2020 году, а Китай, хотя и переживет снижение объемов экспорта, отделается только снижением темпов развития до 4–4,5%.



Снижение темпов роста мировой торговли приведет к снижению спроса на традиционные для России экспортные товары, в том числе сырье. Во втором квартале 2019 года стоимость экспорта российских товаров сократилась до 101 млрд долл., что на 7% ниже, чем за тот же период прошлого года, сообщили в понедельник в Центре развития Высшей школы экономики. Стоимость экспорта углеводородного сырья, по данным платежного баланса, во втором квартале снизилась до 58 млрд против 63 млрд долл. годом ранее. Цены на нефть упали в этот период на 5%, а стоимость экспорта природного газа – более чем на 20%.



Хотя Россия в этом сельхозгоду (июль 2019 – июнь 2020-го) сохранит лидерство по экспорту пшеницы, ее доля в мировой торговле продолжит сокращаться и составит 17% против рекордных 23% в 2017/18 сельхозгоду, прогнозирует центр «Сов-Экон».



Эксперты «НГ» отмечают, что одного индикатора недостаточно для понимания ситуации ни в США, ни в России. Ни цены на углеводороды, ни тем более объем продаж сельхозпродукции все же не являются индикатором положения дел в российской внешней торговле, да и в экономике в целом.



«Называть динамику падения акций логистической компании опережающим индикатором мировой торговли, мягко говоря, неверно. О возможном снижении объема мировой торговли начали говорить сразу же после старта торгового конфликта США и КНР, который в той или иной степени затронул большинство стран. В КНР пытаются бороться с кризисом путем фискальных стимулов и девальвации, но получается пока не очень. В ближайшее время ФРС и ЕЦБ также должны объявить о стимулировании экономики», – сказал «НГ» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.



«На мой взгляд нет какого-то одного-единственного опережающего индикатора, – сказал «НГ» аналитик компании «Финам» Алексей Коренев. – США традиционно ориентируются среди прочего на инверсию кривой доходности государственных облигаций, которая за последние 55 лет (9 экономических кризисов), еще ни разу не подводила. У нас же стоит опираться на динамику сразу нескольких показателей, таких как динамика ВВП, промышленного производства, внутреннего потребления, инфляционные показатели, состояние рынка труда, потребительского и ипотечного кредитования и т.д. И рассматривать их надо не в отдельности, а во взаимосвязи между собой, так как зачастую именно одновременное движение двух-трех связанных между собой индикаторов может свидетельствовать о явно негативных (или наоборот – позитивных) тенденциях».



Эксперты не думают, что экономика РФ, находившаяся в противоходе с мировой (стагнировала, пока там был значительный рост), сможет сохранить эту тенденцию и вырасти, когда в мире будет падение.



«В случае падения мировой экономики российская вряд сможет устоять, особенно в текущих санкционных условиях, – считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. – Это обусловлено ее структурой. Экономика России экспортно ориентированная, а основной товар, который продает РФ за рубеж, – это сырье. Соответственно если начинает тормозить мировой спрос, то падает и спрос на сырьевые товары. Компенсировать спрос за счет внутреннего потребителя вряд ли можно. Ситуацию будет сложно изменить до тех пор, пока не произойдут значительные структурные реформы в экономике. А пока этого не будет, ситуация будет ухудшаться и значительного роста экономики не будет».



Среди показателей, которые отражают рост экономики, эксперт выделяет закредитованность населения: «Размер задолженности россиян перед банками оценивается уже в 14,9 трлн руб., что на 22,8% больше, чем годом ранее. При этом темп просрочки со временем нарастает».



«Россия не слишком глубоко интегрирована в мировую экономику и глобальную торговлю, чтобы ее потери от снижения динамики мировой торговли могли бы вызвать какие-то фатальные неприятности, – сказал Коренев. – Находясь под санкциями, мы и так были вынуждены заметно сократить товарооборот с рядом стран. Тем не менее в определенной мере общемировые процессы, связанные с торможением глобальной экономики, неизбежно окажут негативное воздействие и на экономику России».



По мнению эксперта, у России нет шансов на рост экономики в то время, как общемировая экономика и экономики ведущих мировых держав начнут испытывать торможение.



«Традиционно во время мировых кризисов развивающиеся страны, наоборот, испытывают заметно большие трудности, нежели высокоразвитые. Значительная часть наших доходов формируется за счет экспорта ресурсов, в первую очередь – энергоносителей. А цены на энергоносители в периоды мировых кризисов заметно падают. Что вызовет и существенное снижение доходов от экспорта углеводородов. Так что даже в теории не может быть ситуации, что «они падают, а мы растем». Не говоря уже о сжатии спроса, в том числе и на российскую продукцию, а также на рост цен на импортируемые товары, что только добавит проблем и без того не самой крепкой отечественной экономике», – говорит Коренев.



«В России есть достаточно большой запас средств в резерве, но отсутствуют идеи по их инвестированию. Правительство совершенно не представляет себе, каким образом можно разогнать экономику, и надеется на смягчение монетарной политики. Так что если грянет мировой кризис, то Россия пострадает не меньше других стран», – говорит Николаев.



«Из-за нынешних распрей и протекционизма, товарообороты в мире в ближайший год-два уменьшатся, но в дальнейшем это позволит выстроить в мире систему более здорового товарообмена между странами, без таких гигантских перекосов, как сейчас, — сказал «НГ» руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Марк Гойхман. — Обложение хотя бы небольшими национальными налогами компаний транснационального масштаба в конечном счёте также сыграет на руку более здоровым экономическим процессам в Европе, США и других странах, откуда происходит капитал этих компаний. То, что сегодня всем мешает, впоследствии многим, хотя и не всем, поможет».



Эксперт считает, что затянувшаяся мировая стагнация и процессы передела торгового мира задерживают рост и в России, экономике которой мешает структурно перестроиться и собственная инерция.



«Мы всё-таки не окажемся в противоходе, но можем стартовать со своей нынешней точки резче и раньше — а в помощь нам возобновляющийся тренд на вложения капитала в развивающиеся экономики, — говорит Гойхман. — Россия из таких рынков — один из первых по финансовой надёжности, учитывая и подушку безопасности резервов государства, и недооценённость большинства компаний, и низкие издержки на использование рабочей силы».



России, по мнению эксперта, остаётся этим пользоваться, ведя целенаправленную работу по размещению у себя производств с иностранным и совместным капиталом, с прицелом на включение производимых комплектующих и готовой продукции в международные цепочки с выходом на экспортные рынки. «Это, плюс упор на новые технологические разработки, на вложения в современную транспортную инфраструктуру, с освобождением стартапов от всех налогов на этапе становления — залог хорошего скачка в развитии, на который наша экономика способна, — говорит Гойхман. — Главных же внешних и желательных индикаторов «за нас» два: это продолжение как можно более долгого роста биржевых индексов США и Европы (они и ориентиры для инвесторов, и «символы веры», и драйверы роста экономики крупнейших экономик), и минимальная либо близкая к нулю доходность долговых инструментов с гарантированной доходностью в этих же странах (даст ещё больше оснований инвесторам вкладываться в наши гораздо более доходные инструменты, даже несмотря и на гораздо более высокие инвест-риски)».





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