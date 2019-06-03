От Трампа ждут крупной сделки с Британией / В мире / Независимая газета

Президента США обвинили во вмешательстве в дела Королевства







Простые британцы оказались не рады приезду Дональда Трампа. Фото Reuters



Президент США Дональд Трамп совершил свой первый государственный визит в Соединенное Королевство, куда он прибыл вместе с семьей по приглашению королевы Елизаветы II. Однако кроме пышных торжественных церемоний на берегах Темзы американского лидера ждали массовые акции протеста.



Этот визит, который продлится с 3 по 5 июня, в истории Британии, пожалуй, станет самым нетрадиционным государственным визитом, потому что он проходит на фоне грядущей отставки премьер-министра и главы правящей Консервативной партии Терезы Мэй. Напомним, она произойдет в эту пятницу. А уже на следующей неделе начнется кампания по избранию преемника Мэй. «Это важная неделя для особых отношений Великобритании и США, открывающая возможность еще больше укрепить наше тесное партнерство», – говорится в заявлении Мэй, распространенном ее канцелярией. В нем подчеркивается, что Великобритания и США выступают крупнейшими инвесторами в экономики друг друга, а их тесные торгово-экономические связи способствуют созданию рабочих мест и росту благосостояния граждан по обе стороны Атлантики.



«Наши отношения в сфере безопасности глубже, шире и технически совершеннее, чем у кого бы то ни было еще, – продолжает Мэй. – Благодаря проводимым военным операциям, непревзойденному обмену разведданными и приверженности НАТО глобальное лидерство наших стран остается в основе международного мира и стабильности». «Я с нетерпением жду, когда стану большим другом в Соединенном Королевстве», – написал Трамп в Twitter за несколько минут до посадки президентского борта. Впрочем, далеко не все в Соединенном Королевстве ждут заокеанского гостя с таким нетерпением, с каким его ждет уходящий премьер.



По данным YouGov, 54% лондонцев выступили против визита Трампа, за – только 24%. Что касается Британии в целом, там расклад хотя несколько иной, но отнюдь не в пользу американского лидера: 46% – против, за – 40%.



Как известно, во вторник, на который назначена встреча Мэй с Трампом, в британской столице пройдет крупномасштабная акция протеста. Ожидается, что, как и в прошлом году, демонстранты поднимут в воздух 6-метровую фигуру «малыша Трампа». Антипатия британцев к американскому лидеру объясняется различными причинами, включая его чрезмерную прямолинейность.



В преддверии своего визита в интервью британским СМИ Трамп назвал экс-главу Форин-офиса Бориса Джонсона, считающегося фаворитом гонки за пост лидера Консервативной партии, «очень хорошим парнем и талантливым человеком». По его словам, Джонсон отлично справился бы с обязанностями премьера. Похвалы удостоился и «отец брекзита» Найджел Фараж, чья партия сделала хороший рывок на выборах в Европарламент. Последнего Трамп назвал «толковым человеком», порекомендовав его отправить на переговоры о выходе Британии из ЕС. Кроме того, Трамп посоветовал британским властям не выплачивать Брюсселю 39 млрд фунтов стерлингов в качестве отступных.



Глава Белого дома не исключил, что в ходе визита встретится с Фаражем и Джонсоном. Он назвал обоих «значительными фигурами». Как пишет Daily Mail, сам же Фараж, лидер партии «Брекзит», утверждает, что на Даунинг-стрит препятствуют его встрече c Трампом. Он назвал подход канцелярии премьера мелочным. В ответ на это утверждение из Даунинг-стрит заявили, что глава США сам решает, с кем он будет общаться во время визита. По признанию Трампа, некоторые из кандидатов на пост лидера консерваторов (на сегодняшний день их 12) обращались к нему за помощью, однако он не стал называть имен. Он утверждает, что может существенно повлиять на борьбу за премьерское кресло. Заявления президента США в Лондоне расценили как вмешательство во внутренние дела. «Трамп разбил одну из самых священных конвенций дипломатии – глава государства не вмешивается во внутренние дела страны, у которой он или она находится в гостях. Трамп должен быть очень осторожным», – написал в Times бывший британский посол в США Кристофер Мейер.



Заведующий сектором политических проблем европейской интеграции ИМЭМО им Е.М. Примакова РАН Сергей Уткин сомневается в том, что визит Трампа может сказаться на выборе преемника Мэй. «В Консервативной партии идет острая внутренняя борьба, – напомнил он в беседе с «НГ». – Поэтому не думаю, что при определении фигуры нового премьер-министра и соответственно лидера консерваторов мнение Трампа окажется решающим. Ключевую роль здесь скорее сыграет то, насколько большой поддержкой пользуется тот или иной кандидат внутри консерваторов, кто предложит проект по брекзиту и получит в партии больше одобрения». По словам Уткина, свою роль при выборе лидера консерваторов также могут сыграть иные привходящие факторы. К примеру, если взять того же Джонсона, то начатый против него судебный процесс многие рассматривают как препятствие на пути к его возможному премьерству.



На что Трамп действительно может оказать определенное влияние, так это в части вопросов, касающихся будущих британо-американских отношений в сфере торговли, считает эксперт. Как известно, на вторник намечена встреча главы Белого дома с Мэй, в ходе которой стороны обсудят тему сделки о свободной торговле. Ее Лондон и Вашингтон могут заключить в течение нескольких месяцев после брекзита.



«Трампом был сделан ряд довольно смелых и мало на чем основанных заявлений, что отношения с США могут компенсировать Великобритании потери, которые она может понести в результате изменений в торговых отношениях с ЕС после брекзита, – указал Уткин. – Видимо, никто особо не вдавался в детали того, каким образом это может получиться. Скорее, это политический лозунг. Но от того, какую позицию здесь займет Трамп, зависит то, насколько ему удастся убедить британских политиков в перспективности и выгоде для Великобритании развития торговых отношений с США, а это он в принципе мог бы сделать». В целом, полагает Уткин, с учетом того, что в Лондоне пока нет полного понимания того, как дальше будет развиваться брекзит, американская сторона скорее всего попытается не брать на себя каких-то завышенных обязательств, однако может продемонстрировать свою готовность поддержать стратегического союзника. «В сложной ситуации и это уже может быть оценено как аргумент в пользу того, что даже выход из ЕС без сделки будет не столь драматичным по своим последствиям, так как есть дружеское плечо, на которое можно опереться», – сказал эксперт.



Как отмечает преподаватель истории Бирмингемского университета Мэтью Коул, с тех пор как визит Трампа впервые обсуждался и была назначена его дата, значение данного события изменилось. «Возможно, первоначально визит задумывался ради того, чтобы крупнейшая мировая экономика могла продемонстрировать свою поддержку Великобритании после завершения брекзита. Но все пошло не так. В возникшем вакууме значений крайне важную роль может сыграть непредсказуемое поведение Трампа. Например, с кем он встретится лично? С Найджелом Фаражем или Борисом Джонсоном?» – цитирует Коула Deutsche Welle.



Между тем немецкое издание Handelsblatt считает, что Джонсону следует проявлять осторожность с главой Белого дома, предостерегая, что сближение с ним может сыграть плохую шутку. «Радость Трампа по поводу брекзита легко объяснима. Президент, чей девиз гласит «Америка прежде всего», видит в выходе Великобритании из ЕС уникальную возможность расколоть сообщество, чья извечная упертость в торговых вопросах уже давно действует ему на нервы», – отмечает Handelsblatt. Тем самым Трамп рассчитывает, что изоляция Великобритании, которая отчаянно ищет новых партнеров, сыграет ему на руку. «В этой связи послушный помощник на Даунинг-стрит пришелся бы как нельзя кстати. Джонсон использует подставленное ему плечо для того, чтобы предстать в роли сильного политика. Однако ему следует быть осторожным – ведь имеется риск быть воспринятым в качестве марионетки США. И в Британии такой расклад может выйти ему боком», – считает издание.





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