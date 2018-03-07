От Трампа уходит его ведущий экономический советник

Отставке Кона способствовало решение о реформе налоговой системы, но это была не единственная причина.

Дональд Трамп / REUTERS

Экономический советник президента США Дональда Трампа Гэри Кон заявил, что решил уйти в отставку в ближайшее время.

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Об этом сообщает Reuters, отмечая, что решение было принято на фоне введения пошлины на импорт стали и алюминия.

Как отметили в Белом доме, отставке Кона способствовало решение о реформе налоговой системы, но это была не единственная причина. Один из чиновников отметил, что было несколько вопросов, которые привели к уходу советника.

«Гэри был моим ведущим экономическим советником, и он проделал великолепную работу, продвигая нашу повестку, помогая претворить в жизнь историческую налоговую реформу и позволяя американской экономике снова почувствовать себя свободной»,— прокомментировал отставку Дональд Трамп.

Планируемые США долгосрочные пошлины на импорт стали и алюминия вызвали резкие протесты по всему миру. Дональда Трампа обвиняют в развязывании торговой войны и обещают быстрые и жесткие ответные меры, президент США в ответ грозит новыми ограничениями.

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