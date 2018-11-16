От «обмена сахара на перья» до глобальной электронной коммерции: Иу 40 лет развивается с инновациями и неограниченной движущей силой

На фото: 25 октября, сотрудники компании по услугам электронной коммерции в городе Иу усердно работают над эксплуатацией платформ электронной коммерции.

От расположенного в центральной части провинции Чжэцзян городка с неудобным транспортным сообщением и ограниченными ресурсами до города международной торговли с открытым железнодорожным КПП и воздушным портом, от лоточников с погремушками-барабанчиками в руках, которые меняли сахар на перья на улицах и переулках, до крупнейшего в мире рынка мелких товаров, на протяжении 40 лет город Иу развивается с непрерывными инновациями и успехами, черпая движущую силу в реформах. Иу является воплощением 40-летнего процесса китайской политики реформ и открытости, а также воплощением китайской глобализации и интеграции в мир.

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