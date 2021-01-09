От COVID-19 умер первый заместитель главы Югры :: Общество :: РБК

Умершему чиновнику было 60 лет, пост первого вице-губернатора он занимал на протяжении последних десяти лет

Геннадий Бухтин

(Фото: admhmansy.ru)

После заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умер первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Геннадий Бухтин.

«Смерть наступила от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения коронавирусной инфекции COVID-19», — сообщила пресс-служба администрации ХМАО.

Умершему чиновнику было 60 лет, пост первого вице-губернатора он занимал на протяжении последних десяти лет и курировал «приоритетные направления деятельности автономного округа в сфере экономики, инвестиционно-финансовой политики, стратегического развития».

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила соболезнования семье и близким Бухтина.

В России выявили минимальное с 18 ноября число заражений COVID-19

Источник