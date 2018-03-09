От чего зависят цены на бензин в Украине: эксперты дали подробный ответ

Сегодня, 05:46

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Специалисты обозначили два основных фактора

В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. В Украине перерабатывается не так много нефти, чтобы эти объемы влияли на цены. Значительное влияние на цену оказывает курс валют. К слову, сейчас в Украине обваливается курс доллара.

Сети АЗС покупают топливо за доллары или евро, но прибыль получают в гривне. Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится компаниям дороже, из-за чего приходится поднимать цены.

Так, если доллар дорожает на одну гривню, это приводит к поднятию цен на бензин и дизтопливо на 60 копеек за литр через две недели, говорит Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея».

Если нефть подорожает на 1%, то стоимость бензина вырастет на 10 копеек за литр через тот же промежуток времени. Почему через две недели? Потому что бензин из-за границы или с завода поступает на заправку примерно через 11-13 дней.

К тому же, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть зависит от стабильности гривни.





«Мы покупаем бензин за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюте, которая по Украине не ходит, и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продаж гривни купить евро, чтобы закупить новую партию», – комментирует эксперт нефтерынка Леонид Косянчук.





Подробнее о ситуации на топливном рынке читайте на сайте «Сегодня» в материале «Цены на бензин, дизтопливо и автогаз в марте: чего ждать водителям».

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