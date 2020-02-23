От 0% до 6%. Какие ставки и условия ипотечного кредитования в Европе — Минфин

Украина должна внедрить опыт стран Европы, где средняя ставка по ипотеке колеблется от 0% до 6%. Об этом написал в фейсбуке президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

Условия ипотеки в европейских странах

«Сегодня 6 миллионов украинцев нуждаются в улучшении жилищных условий. И именно ипотечное кредитование может помочь решить это», — отметил Парцхаладзе.

Он рассмотрел несколько «ипотечных» кейсов европейских стран.

Дания – 0,65%. В Дании уже начали выдавать беспроцентные кредиты на жилье, для тех кто берет большую сумму на короткий срок — до 20 лет, или 0,6 % — на 30 лет. Недавно стали выдавать кредиты с минусовой ставкой, то есть вернуть финучреждению нужно будет меньше — чем взяли в кредит. Это первый такой случай в мировой практике.

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Финляндия – 1,5%. В Финляндии кредиты выдают на 20-35 лет. Дают людям до 60 лет. Платить можно ежемесячно или ежеквартально. Квартиру может купить и иностранец, но нужно немало документов, которые подтвердят финансовое положение.

Швейцария – 1,7%. В Швейцарии купить жилье может как резидент, так и иностранец. Кредитование от 2 до 100 лет, так сказать – пожизненно. Далее деньги выплачивают дети, только если этого не делают – жилье изымают.

Словакия – 1,9%. В Словакии срок кредитования — от 1 до 30 лет. Предоставляют кредиты людям — от 21 до 65 лет. Ипотеку могут дать и без подтверждения доходов, но условия будут несколько другие.

Германия – 1, 9%. Размер первого взноса должен быть примерно 40%. Нужно иметь счет в немецком банке и обязательно жить в стране.

Чехия – 1,9%. Чехи перед выдачей ипотеки будут смотреть доходы всей семьи. Для иностранцев ставка зависит от того, есть ли документы на проживание.

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«Это яркие примеры того, что и мы должны создать маршрутную карту запуска ипотечного кредитования. Чтобы каждый украинец, который нуждается в жилье – имел возможность его приобрести», — добавил Парцхаладзе.

Что известно о внедрении ипотеки в Украине

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что ставки по ипотеке снизят до 10% годовых уже в сентябре 2020 года:

«Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень трудная задача, но уже реальная», — заявил Зеленский.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук также заявлял, что в текущем году вполне возможно добиться снижения ставки по ипотеке до 10-11% годовых.

По итогам 4 квартала 2019 года банки снизили ставки для потребительских кредитов и кредитов на покупку авто, в то же время ипотека подорожала.

Средние ставки по кредитам для физических лиц в банках сейчас составляют около 35% годовых, для предпринимателей — 15-19% годовых. Ставки по ипотеке на начало 2020 года составляют 18-25% годовых.

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