Освобождение Россией политзаключенных: Климкин процитировал Конфуция. Новости политики — Деловая столица

У Кремля нет мужества и милосердия для освобождения украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в России

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Twitter, передает «ДС».

«Ухудшение состояния здоровья Павла Гриба, существенное обострение болезни Станислава Клыха, неоказание медицинской помощи больному диабетом Эдему Бекирову. И на этом фоне — полное нежелание Москвы осуществить обмен. Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством, писал Конфуций. Это — не о Кремле», — написал министр.

Напомним, представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона будет требовать немедленного освобождения заложников и их обмена 27 декабря.

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