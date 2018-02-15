Освобождение пленных: Геращенко пообещала хорошие новости

В ближайшее время могут быть хорошие новости относительно освобождения украинских заложников, над чем усердно работает президент Украины

Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на брифинге, сообщает «ДС» со ссылкой на «Укринформ».

По ее словам, тема обмена пленными станет одной из главных во время встречи «нормандской четверки» с участием министров иностранных дел на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Она отметила, что, кроме освобождения военнопленных, Киев активно работает над возвращением на Родину украинских политзаключенных в России.

«И это не только Олег Сенцов, это десятки фамилий и украинцев, и крымских татар, которые содержатся в тюрьмах РФ и в Крыму. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут хорошие новости об освобождении украинцев. Над этим усердно работает президент, его команда, но говорить о деталях, условиях, путях, механизмах можно только после того, когда что-то реализовано», — отметила вице-спикер.

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