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Осужденный за госизмену Янукович завтра в Москве даст пресс-конференцию — УНИАН

Политика 05 Фев 2019
Осужденный за госизмену Янукович завтра в Москве даст пресс-конференцию — УНИАН
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Начало пресс-конференции — в 13.00 по Киеву.

Тема пресс-конференции – «актуальные вопросы украинской политики» / фото УНИАН

Пресс-конференция состоится в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». Начало — в 13.00 по киевскому времени.

Как сообщили в пресс-центре МИА «Россия сегодня», тема пресс-конференции Януковича – «актуальные вопросы украинской политики».

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