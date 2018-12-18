Осторожное повышение ставки ФРС не вернет инвесторам спокойствие — ProFinance.Ru

Изначально предполагалось, что последнее в этом году заседание Федрезерва не повлияет на рыночные настроения. Но теперь, когда рост мировой экономики под сомнением, рынки торгуются в режиме повышенной волатильности, а с политического фронта поступают противоречивые сигналы, предстоящее заседание определенно пощекочет инвесторам нервы.

До недавнего времени инвесторы практически со 100%-ной вероятностью ждали повышения ставки, которое должно красиво завершить год стабильной нормализации монетарной политики. Теперь же мнения по поводу действий Центробанка разделились. Более того, вместо того чтобы успокоить встревоженные рынки, регулятор может невольно подлить масла в огонь и привнести дополнительную финансовую волатильность в будущем, вместе с рисками для реальной экономики.

В уходящем году экономика США стабильно росла, поддерживаемая сильным рынком труда и ростом бизнес-инвестиций. Федрезерв неплохо справлялся со своими двойными обязанностями – обеспечением полная занятости и стабильной инфляция в районе 2% — что дало им возможность повысить ставку трижды в этом году. Возможности для успеха данного процесса без ущерба для экономики или глубокой дестабилизации рынков только расширились после решения правительства страны о снижении налогов и увеличении государственных расходов.

Мировая экономика нарушает планы

В этих условиях ранее в этом году чиновники Федрезерва отважились просигнализировать об ускорении процесса ужесточения политики. Точечные прогнозы были пересмотрены на повышение и стали указывать на еще более агрессивное ужесточение.

Но на тот момент в мире наметилась иная тенденция. Вместо синхронного роста, которым ознаменовался 2017 год, мировая экономика начала сбавлять обороты. Недавно ситуация усугубилась, о чем свидетельствуют опубликованные на прошлой неделе слабые данные по розничным продажам и промышленному производству в Китае, а также последние показатели ВВП в Европе и Японии. А ЕЦБ на минувшей неделе подтвердил намерение завершить свою программу количественного смягчения в конце этого года, тем самым подчеркнув, что мир продолжает выходить из режима обильной ликвидности.

Учитывая ухудшение картины мирового роста и ужесточение условий ликвидности, в последние недели рынки начали переоценивать ряд рисков. Это в свою очередь повлекло рост волатильности. Агрессивные распродажи даже распространились на некогда устойчивые американские площадки, где все три ведущих фондовых индекса завершили прошлую неделю на территории коррекции.

Кто в лес, кто по дрова

Противоречивые сигналы с экономического фронта вкупе с повсеместной нестабильностью рынков и послужили причиной расхождения прогнозов по монетарной политике ФРС.

Некоторые призывают Центробанк воздержаться от повышения ставки и рекомендуют ему остудить ожидания рынков относительно ужесточения политики в дальнейшем. Они утверждают, что замедление темпов роста мировой экономики, отразится и на США, затронув показатели ВВП, а волатильность на рынках повлияет на настроения домохозяйств.

Другие выступают за то, чтобы регулятор не отклонялся от своих планов ужесточения на 2019 год. Этот лагерь обеспокоен тем, что резкое изменение настроя банка окончательно подорвет доверие к Пауэллу и покажет, что Федрезерв можно легко сбить с пути всего лишь ростом рыночной волатильности.

Если ЦБ отложит повышение ставок, повысится угроза гораздо более глубоких экономических и финансовых последствий в будущем. Кроме того, сторонники сохранения жесткой позиции не хотят смягчения настроя ФРС, поскольку оно может быть неверно интерпретировано – как свидетельство того, что банк прогибается под давлением Трампа.

Золотая середина

Наиболее вероятный сценарий на этой неделе – компромисс или осторожное повышение ставки. В этом случае ФРС повысит стоимость кредитования и в то же время ослабит ожидания относительно будущего ужесточения. Такой шаг хорошо впишется в посыл о том, что политика Центробанка становится еще более зависимой от поступающих экономических данных, как это было при Бернанке и Йеллен.

Данный сценарий будет вполне объяснимой и понятной реакцией на возникшую неопределенность и давние вопросы касаемо меняющейся структуры экономики, включая влияние технологий на инфляцию. Однако успокоит ли такой шаг рынки – большой вопрос, ведь утрата еще одного «якоря» происходит в период масштабных переходных процессов в режимах мировой экономики, ликвидности, волатильности и многосторонней политики.

Дистанцировавшись от взаимной зависимости между рынками и монетарной политикой в начале своего пути на посту главы Центробанка, Пауэллу, похоже, придется вернуться к этой связи.

Вместо подавления волатильности и обеспечения фундамента для ускорения экономического роста, своей непоследовательной политикой ФРС в конечном итоге может еще сильнее обострить рыночную волатильность в будущем. Если в этом случае впоследствии придется удар по доверию домохозяйств и бизнеса, наружу может выйти худший сценарий конвергенции, в котором американская экономика устремится в направлении своих более слабых соперников.

Автор статьи – Мохаммед Эль-Эриан, главный экономический советник Allianz и автор книги «Единственная игра в городе».

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