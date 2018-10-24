Оставаться ли платежам локальными, когда коммерция становится глобальной?

Ежегодно база пользователей электронной коммерции, то есть новых пользователей интернета, увеличивается примерно на 248 млн. С точки зрения ежегодных темпов роста это — порядка 7%. Как усовершенствовать систему платежей за товары, чтобы извлечь выгоду из происходящего?

Эксперты рассмотрели вопрос на примере США.

Если взглянуть немного глубже, мы увидим, что темпы роста просто огромны. Глобальная электронная коммерция растет в целом на 14%. При более пристальном рассмотрении обнаружим, что в Африке электронная коммерция растет на 18%, в Азии на 28%, а в Латинской Америке на 25%.

Хотя Америка и остается лидером в электронной коммерции в целом, ее трансграничные операции относительно невелики. По данным PPRO, в другие страны продают треть американских компаний – это меньше, чем в других странах, например, в Германии и Британии, где половина компаний, реализующих товары и услуги в интернете, продают их в другие страны.

Чтобы извлечь выгоду из роста электронной коммерции на развивающихся рынках и повысить продажи, американские компании должны сделать многое, а именно — предлагать возможность пользоваться локальными способами оплаты за пределами традиционных карточных брендов, обеспечивая тем самым рост электронной коммерции.

Вице-президент по работе с партнерами и глава американских операций PPRO Стив Виллегас (Steve Villegas) прокомментировал выводы, представленные в отчете, и заявил об очевидности преимуществ трансграничных доходов для американских онлайн-компаний, рассматривающих возможности продаж за пределами своей страны.

Во-первых, знакомство с мобильным шопингом уже состоялось. Но, по сравнению с остальным миром, Америка не намного ушла вперед, полагает С. Виллегас. Причина отчасти в том, что развивающиеся экономики совершили скачок в плане технической инфраструктуры, освоили, среди прочего, смартфоны, мобильные денежные каналы и системы наличных онлайн-платежей.

При этом американские бренды и компании уже хорошо известны во всем мире: «Они в высшей степени привлекательны … другие экономики и потребители считают, что американские продукты и услуги – это продукты и услуги высокого качества, к которому следует стремиться».

Различия в платежах

Но, как и вообще в жизни, каждому необходим свой, индивидуальный размер, и в платежах и трансграничных операциях единый подход не обеспечивает решение проблемы. Как отметил С. Виллегас, в США потребители предпочитают покупать по кредитным картам, однако в других странах сложилась другая практика.

Региональная статистика показывает, как отмечает PPRO, что 60% потребителей в Северной Америке платят за онлайн-покупки традиционными способами, по картам. В Западной Европе таких потребителей менее половины, а в Азии – менее трети.

Что из этого следует? Что нужно помнить о тех способах оплаты, которые знают и которыми хотят пользоваться клиенты на конкретном рынке, – в противном случае придется мириться с нереализованными продажами.

14% потребителей не станут покупать на сайте, если на нем не предлагают предпочтительный для них способ оплаты. Брошенная корзина – это потеря выручки и, вероятно, окончательная потеря клиента.

С. Виллегас отмечает, что на рынках за пределами США потребители «привыкли к локальным схемам оплаты, которые складывались с течением времени» и глубоко укоренились. В отчете отмечается, что к 2021 году в мире по кредитным картам будут осуществлять лишь 15% онлайн-платежей. Таким образом, локальный способ платежа будет основным при осуществлении транзакций потребителем.

Трансграничные продажи в 2021 году прогнозируют на уровне 17% от всего объема американской электронной торговли по сравнению с 11,2% на данный момент. При этом компании в Европе и Китае уже добились успехов в понимании и актуализации локальных платежных предпочтений: соответственно 16% и 20% онлайн-продаж из этих регионов являются трансграничными.

Несмотря на все это, сегодня Америка сохраняет свои позиции как центра торговли. При том, что 95% населения мира находится за пределами Америки, она поддерживает только 85% мировой покупательской способности. Чтобы сохранить сильные позиции в мировой торговле, американские фирмы должны адаптироваться к локальным условиям.

И еще, считает С. Виллегас, компании должны быть готовы к персонализации: стратегия пересадки платежных систем и бизнес-моделей с одного рынка на другой вряд ли сработает.

Индивидуальное обслуживание в сети подразумевает наличие сайтов электронной коммерции на местных языках и возможность провести платеж предпочтительным для клиента способом, считает С. Виллегас. Он рассказал, что в мире насчитывают около 300 способов платежа в режиме онлайн. Необходимо, например, знать, что Alipay и WeChat Pay набирают огромную популярность в Китае, в то время как в Европе предпочитают банковские переводы, чему доказательство – iDEAL из Нидерландов.

Виллегас отметил, что ни одна компания не сможет предложить все имеющиеся варианты или возможности платежей, но можно добиться определенного уровня интеграции и объединения через партнерства с местными провайдерами. При этом компании должны постоянно учиться, следить за тем, что происходит в мировой экономике и на местном уровне.

На высшем уровне, продолжает Виллегас, «растет международное благосостояние и еще быстрее растет население. При этом многие компании в США до сих пор не продают в другие страны. Существует разрыв, который в ближайшем будущем будет закрыт», – заявил спикер.

Американские фирмы могут воспользоваться возможностями глобального рынка, который составляется из отдельных рынков. «Инструменты уже имеются … и время уже пришло», — подытожил С. Виллегас.

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