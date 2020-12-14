Остатки на корсчетах банков Украины резко выросли — Минфин

Остатки средств на корсчетах банков резко увеличились по сравнению с пятницей 11 декабря. Они выросли на 52,54% – до 88,984 млрд грн на 14 декабря. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Динамика остатков

Оперативные данные на начало операционного дня

Дата

Остатки средств, млн грн

03.12

51 585,9

04.12

53 039,6

07.12

55 379,0

08.12

51 670,8

09.12

45 219,6

10.12

46 726,3

11.12

58 333,1

14.12

88 984,5

Эксперты считают, что эти деньги аккумулируются в преддверии завтрашнего аукциона Минфина по ОВДП.

«Деньги для завтрашнего аукциона по ОВГЗ на низком старте», — написал в фейсбуке исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

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Сколько денег нужно бюджету

Как писал «Минфин», министерство финансов на аукционе 15 декабря намерено разместить 7 выпусков ОВГЗ в гривне со сроком обращения 3, 6, 7 месяцев, а также на 1 года, 1,5 года, 3 года и 5 лет.

ОВГЗ в долларах и евро предлагаются со сроком обращения 1 год.

По данным «Ціна держави», за 50 недель 2020 года в госбюджет от размещения ОВГЗ удалось привлечь «чистыми» 64,4 млрд грн (183,9 млрд грн привлекли, из которых 119,5 млрд грн вернули, погасив ОВГЗ). А за следующие три недели декабря Министерству финансов нужно успеть привлечь 60 млрд грн.

Аукционы состоятся 15-го, 22-го и 29-го декабря. На каждом из них Минфин должен разместить где-то по 20 млрд грн, чтобы выполнить свой план.

«Как будет разворачиваться ситуация — трудно сказать. Однако, именно решение этой задачи, которое предложит нам экономический блок, многое скажет о нашем будущем в 2021 году», — отметили аналитики.

Ранее

Министерство финансов во вторник, 8 декабря, привлекло в бюджет 15,963 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Результаты этого аукциона стали одними из крупнейших в 2020 году и по достаточно высоким ставкам.

Часть гособлигаций выкупили нерезиденты. По данным НБУ, на 10 декабря объем ОВГЗ в их портфеле вырос до 76,1 млрд грн (с 74,3 млрд грн на 9 декабря и 74,5 млрд грн на начало этой недели).

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что если станет известна дата приезда миссии Международного валютного фонда (МВФ). Объем заимствований может составить $1 млрд. «Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд гривен, на внешнем — около $1 млрд», — уточнил премьер-министр.

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