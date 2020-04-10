остановка мировой экономики и какие прогнозы для Украины — Минфин

Падение валового внутреннего продукта Украины в январе-феврале 2020 года составило 0,2%. Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования МЭРТ.

Еда уже не дорожает. Спекулянты, которые успели заработать на ажиотажном спросе в первые дни карантина, сдерживают аппетиты. Есть ли основания для роста цен на продукты и хватит ли их до нового урожая, разбирался «Минфин».

НБУ объяснил, как оформить в банке отсрочку по кредиту (видео)

Если у клиента банка нет возможности обслуживать свой кредит во время карантина, он должен обратиться в банк и отсрочить погашение кредита на некоторое время — воспользоваться так называемыми кредитными каникулами.

«Минфин» вошел в топ-20 наиболее посещаемых украинских сайтов — Kantar CMeter

Портал о финансах и инвестициях «Минфин» вошел в топ-20 украинских сайтов и топ-10 новостных сайтов по охвату аудитории. Об этом говорится в исследовании Kantar CMeter.

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