Осталось две недели, решения нет: что происходит со снижением беспошлинного порога для покупок в иностранных магазинах

Минфин хочет снизить порог с €1000 до €500 с 1 июля, но правительство до сих пор не одобрило эту идею. Бизнес не знает, к чему готовиться.

Поделиться

Поделиться

Твитнуть

В избранное

В избранном

Минфин планирует понизить порог 1 июля

Сейчас в России без уплаты пошлины можно получить из иностранных интернет-магазинов товары на сумму не более €1000 и общим весом не более 31 килограмма на одного покупателя за месяц. В случае превышении лимита пошлина составит 30% от суммы превышения, но не менее четырёх евро за килограмм.

В декабре 2017 года партнёры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) договорились постепенно снижать максимальную сумму покупки, которая не облагается пошлиной: до €500 с 1 января 2019 года и до €200 с 2020 года. Вместе с нормами беспошлинного ввоза участники ЕАЭС договорились о снижении размера пошлины — до 15% от суммы превышения, но не менее €2 за килограмм.

При этом каждая страна вправе вводить дополнительные ограничения. Этой возможностью воспользовался российский Минфин, который в апреле 2018 года предложил снизить порог до €500 уже с 1 июля 2018 года, а с 1 января 2019 года — до €200 на все покупки для одного человека в течение месяца.

За две недели до предполагаемой даты понижения порога правительство так и не отреагировало на предложение Минфина. Само министерство также не отказывается от этой идеи. Напротив, 18 июня глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазанов в разговоре с ТАСС напомнил, что ведомство продолжает придерживаться плана по снижению порога беспошлинного ввоза с 1 июля. На фоне его заявления другие российские СМИ сообщили о снижении порога с 1 июля как о решённом вопросе.

В пресс-службе Минфина 18 июня не ответили на вопрос vc.ru о том, есть ли какое-то единое мнение правительства по вопросу сроков снижения беспошлинного порога. Но повторили заявление Сазанова о предложении снизить порог до €500 с 1 июля 2018 года, подчеркнув, что пока проект постановления проходит общественное обсуждение.

Порог беспошлинной торговли нужно понижать постепенно, чтобы это снижение не было резким для потребителей и не являлось нагрузкой на информационные системы и сотрудников «Почты России», ФТС, экспресс-перевозчиков.

После каждого очередного шага необходимо получать обратную связь как от потребителей, так и от операторов зарубежной интернет-торговли. И только убедившись, что очередной шаг прошёл плавно, можно снижать предел далее.

пресс-служба Минфина

В ФТС не ответили на вопросы vc.ru о сроках снижения порога беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов, которые редакция отправляла 6 июня.

По оценке АКИТ, в 2017 году россияне потратили в иностранных интернет-магазинах 374,3 млрд рублей. На трансграничную торговлю пришлось 36% интернет-покупок в России. Более 60% покупок в зарубежных интернет-магазинах стоят до €22. На заказы от €500 до €1000 в 2017 году пришлось 1,2%, на заказы свыше €1000 — 0,5%.

Службы доставки не готовы к изменениям

Опрошенные vc.ru логистические компании и операторы экспресс-доставки не получали от Минфина или ФТС никаких уведомлений о понижении порога в 2018 году. По этой причине они не могут предупредить об изменениях пользователей.

«О том, что планируется снизить порог таможенной пошлины до €500 в этот период, мне ничего неизвестно. Мы ожидаем это событие 1 января 2019 года, как и планировалось ранее», — сказал руководитель направления «Международная логистика» компании СДЭК Сергей Гуменюк.

Снижение порога до €500 к 1 июля 2018 года невозможно. Ещё 20 декабря 2017 года решением ЕАЭС определено, что беспошлинный порог в €500 за посылку будет действовать лишь с 1 января 2019 года.

Проект постановления правительства, где Минфин предлагает снизить лимит до €500 уже с 1 июля, давно живёт отдельной жизнью.

Андрей Лямин

директор по развитию логистической платформы Shiptor

Идею снижения порога беспошлинного ввоза продвигает Ассоциация компаний интернет-торговли, в которую входят крупнейший российский интернет-магазин Wildberries, Ozon.ru, Lamoda, «М.Видео», «Эльдорадо» и другие ритейлеры, напоминает Лямин. В 2016 году ассоциация также предлагала правительству взимать с зарубежных интернет-магазинов НДС, который они сейчас не платят.

В Wildberries ничего не слышали о планах по снижению порога беспошлинного ввоза с 1 июля 2018 года. Управляющий партнёр группы «220 Вольт» и бывший президент АКИТ Алексей Фёдоров в разговоре с vc.ru не исключил, что ФТС может предупредить операторов доставки о снижении порога за несколько дней до введения ограничения. Похожая ситуация была с требованием таможни собирать ИНН покупателей при оформлении заказов в зарубежных интернет-магазинах в декабре 2017 года.

Операторов больше волнует снижение порога до €200

Снижение порога до €200 с 2019 года волнует рынок больше, чем снижение до €500, рассказал директор Boxberry International Марат Артуганов. Этот вопрос обсуждался 18 июня на заседании Национальной ассоциации дистанционной торговли, в которую входят eBay, Boxberry, Hermes, PickPoint, СДЭК и другие.

Минфин предлагает вести лимит в €200 на все посылки для одного покупателя, оформленные в течение месяца. Это идёт вразрез с ранними соглашениями бизнеса и ведомства — они обсуждали вариант с взиманием пошлины с каждой покупки дороже €200.

При снижении порога до €500 рынок практически не заметит изменений: россияне смогут и дальше свободно покупать в иностранных интернет-магазинах, в том числе в американских и европейских, а не только в китайских, уверен Артуганов. Но €200 в месяц — это всего 14 тысяч рублей. В таком случае в лимиты уже не укладывается средний сегмент товаров: одежда, которую не купить в России, детские товары, товары для здоровья, перечисляет он.

Сейчас мы вместе с другими участниками рынка и ассоциациями тесно работаем с ФТС над тем, чтобы лимит в €200 был на посылку, как это планировалось ранее, а не превратился в €200 в месяц — это условие неожиданно появилось в последней редакции 2018 года. Если оставят формулировку «в месяц», а не «на посылку», это серьёзно повлияет на рынок.

Марат Артуганов

директор Boxberry International

Предлагаемым лимитом в €200 на все посылки для одного покупателя в течение месяца обеспокоены не только в НАДТ, но и в «Почте России». В июне обе организации обратились к правительству с просьбами пересмотреть проект по введению пошлин на товары дороже €200.

Предлагаемое дополнительное временное ограничение значительно усложняет процедуру администрирования данной нормы, что повлечет значительные финансовые издержки из бюджета Российской Федерации.

Александр Иванов

президент НАДТ

В «Почте России» предупредили, что снижение беспошлинного порога без изменения технологии взимания пошлин парализует процесс таможенного оформления посылок из-за рубежа. Отсутствие реакции на обращение «Почты России» может говорить о том, что её не услышали, предполагает Фёдоров.

Действующий механизм взимания таможенной пошлины очень трудоёмкий для самой таможни. Сейчас все квитанции формирует ФТС и передаёт их покупателю напрямую или через оператора, который доставляет посылку, при этом автоматизированного обмена информацией между участниками процесса нет, говорит Артуганов.

При увеличении объёмов и сохранении текущей схемы оформления посылок в какой-то момент возникнет «глухая» пробка, предупреждает директор Boxberry International. С ним согласен сотрудник другой службы экспресс-доставки.

До превышения лимита всё очень быстро происходит с точки зрения таможенного оформления. Но как только появляется заказ с уплатой таможенных пошлин, один заказ занимает времени не меньше, чем оформление целой таможенной партии. Требуется как минимум в два раза больше времени, чем при вхождении в лимит. И это при текущих объёмах.

Марат Артуганов

директор Boxberry International

С 1 июля планируется эксперимент Минфина, в рамках которого операторы доставки смогут сами формировать платёжные квитанции, рассказали в СДЭК. Артуганов считает единственным перспективным вариантом позволить операторам экспресс-доставки самим оплачивать пошлину, а затем взимать её с покупателя в момент выдачи посылки.

Правительство рассматривает и другие варианты

Ещё предложение от Минфина и министерства цифрового развития

В ночь на 19 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники рассказал, что Минфин и министерство цифрового развития, в ведение которого может перейти электронная коммерция, обсуждают ещё один вариант понижения беспошлинного порога. Схема предполагает снижение порога до €500 в месяц с 1 января 2019 года, а с 1 июля 2019 года — до €100 за каждую посылку, но окончательного решения нет, отметил неназванный федеральный чиновник.

Идея ФТС обложить пошлиной все покупки в иностранных интернет-магазинах

18 июня «Ведомости» рассказали о предложении ФТС облагать пошлиной в размере 20% все покупки в иностранных интернет-магазинах. В ведомстве рассчитывают, что благодаря снижению порога до нуля бюджет получит €1,5 с посылки, то есть 25 млрд рублей в год.

Идею ФТС уже поддержали в Минфине, но отметили, что введение подобной меры возможно не раньше 2020 года, когда будет отработано администратирование таможенных платежей.

В Минпромторге идею ФТС раскритиковали, заметив, что снижение беспошлинного порога до нуля делает невыгодным администрирование сбора.

Между уплатой иностранным интернет-магазином НДС и взиманием тех же самых сборов с граждан при доставке есть существенная разница. Сборы с граждан за каждое почтовое отправление — это новый прямой налог на потребителя. Это уменьшит ассортимент для потребителя, но никак не стимулирует производство отечественной продукции.

пресс-служба Минпромторга

Введение нулевого порога приведёт к спаду покупательной активности россиян, считает гендиректор eBay в России Илья Кретов. По его мнению, увеличится как конечная стоимость ввозимых товаров, так и эмоциональный барьер для трансграничных покупок.

Предлагаемое в стране регулирование импорта значительно жёстче норм декабрьского решения Совета Евразийской экономической комиссии. Это не только ставит российского потребителя в более неблагоприятные условия по сравнению со соседними странами, но удорожает администрирование и создает неконтролируемые серые зоны импорта в странах-участницах ЕАЭС.

Илья Кретов

гендиректор eBay в России

#ритейл

Источник