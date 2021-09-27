Особость Татарстана заканчивает свое существование — эксперт: EADaily

Для Татарстана завершается время, когда он еще как-то выделялся из других субъектов РФ, заявил EADaily директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя законопроект о единой системе публичной власти в РФ.

«До последнего времени Татарстан был единственным субъектом, у которого был действующий договор с федеральным центром о перераспределении полномочий. Его продлевать сейчас отказались, это был последний шаг, который в принципе еще как-то Татарстан выделял из всех остальных субъектов. В этом отношении особость Татарстана была, но она свое существование заканчивает», — сказал Солонников.

Внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым в Госдуму законопроект закрепляет единую структуру региональных органов власти в России и принципы их работы. В частности, губернатор — высшее должностное лицо региона — по новому законопроекту становится обязательным органом публичной власти, а его должность официально звучит как «глава» с дальнейшим указанием субъекта. Очевидно, закон разрабатывался для Татарстана, где официально до сих пор есть президент. Татарстан сохранял также до 2017 года преференции по договору о разграничении полномочий с федеральным центром.

Как отмечает Дмитрий Солонников, собственно и была ранее речь о том, что нынешний срок Рустам Минниханов будет президентом Татарстана, а дальше, как и все остальные, будет называться главой республики или будет какой-то другой приемлемый для него статус.

«Была речь о том, что такой шаг центр в отношении Татарстана сделает, а дальше, как это проводить — через договоренности друг с другом федерального центра и Татарстана или, принимая какое-то общее решение на уровне страны, и Татарстан будет одним из субъектов — могло быть и так, и так», — сказал эксперт.

Предложения Клишаса касаются переформатирования всего спектра взаимоотношений субъектов Федерации и федерального центра, концентрироваться на Татарстане не стоит, но и коснутся они не всех, добавил Солонников.

Отметим, законопроект Клишаса и Крашенинникова отдельной статьей также унифицирует порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму. Предусматривается, что основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 июня 2022 года, отдельные главы вступят в силу со дня опубликования, а главы о полномочиях субъектов вступят в силу с 1 января 2023 года.