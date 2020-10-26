Основные события мирового финансового рынка: 19

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы и сырье — в еженедельном обзоре новостей компании Xcritical.

Экономика

Эксперты Fitch Ratings ожидают, что текущий год Грузия завершит с падением ВВП на 4,8%. В 2021 и 2022 годах экономический рост составит 4,5% и 4,7% соответственно. К концу этого года уровень инфляции в стране поднимется до 4,9% при целевом значении показателя в 3%. Он будет достигнут в 2021 году. Затем темп роста потребительских цен ускорится до 4%. Отрицательное сальдо платежного баланса увеличится в этом году в 2 рада до 11,1% ВВП. В будущем году размер дефицита снизится до 6,8% ВВП. В сообщении Fitch отмечается, что Грузия смогла обеспечить свои финансовые потребности в сложном 2020 году. Это произошло благодаря поддержке кредиторов.

Эксперты ООН, занимающиеся вопросами мировой торговли, заявили, что она демонстрирует признаки восстановления. По итогам третьего квартала объем мировой торговли снизился всего на 5% в годовом исчислении. В предыдущем квартале он рухнул на 19%. При этом в докладе отмечается, что поводов для излишнего оптимизма пока нет, поскольку эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается. Это может стать причиной ужесточения ограничительных мер, что, в свою очередь, приведет к падению объема производства и торговли. Согласно прогнозу экспертов ООН, в последнем квартале текущего года объем мировой торговли снизится на 3%. По итогам всего года падение может составить от 7% до 9%.

В Ирландии с 21 октября вводятся жесткие карантинные ограничения сроком на 6 недель в связи со значительным ростом случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Гражданам рекомендовано контактировать только с членами своей семьи. Им будет разрешено передвигаться лишь в радиусе 5 километров от дома. Работать в указанный период будут только продуктовые магазины и аптеки, все остальные торговые точки будут закрыты. С учетом ограничительных мер министерство финансов Ирландии ожидает, что дефицит бюджета вырастет до 23 миллиардов евро, что соответствует примерно 6,5% ВВП. Согласно новому прогнозу, ирландская экономика в 2020 году сократится на 3,5%, тогда как ранее ожидалось снижение ВВП на 2,5%.

Криптовалюта

Компания Tether выпустила почти полмиллиарда стейблкойнов в связи с ростом курса биткойна и повышенной активностью трейдеров. 185.9 миллионов USDT были перечислены с адресов Tether на различные кошельки, причём на адрес биржи Binance было отправлено 126.9 миллионов монет. Руководство компании объявило, что новые токены были выпущены для пополнения запасов. Ранее Tether осуществила перевод USDT с блокчейна Tron на блокчейн эфириума. В августе и сентябре в общей сложности было обменяно 2 миллиарда монет. Напомним, что стейблкойн USDT остаётся крупнейшей стабильной криптовалютой, а капитализация монеты оценивается в 16 миллиардов долларов. При этом общая капитализация рынка стейблкойнов недавно превысила 20 миллиардов.

Разработчики ориентированной на конфиденциальность криптовалюты Monero развернули очередное обновление сети Oxygen Orion. Обновление повысит эффективность работы сети и сократит размер сетевых транзакций примерно на 25%, а время подтверждения транзакций примерно на 10%. При этом конфиденциальность сохраняется. Также в обновление включены улучшения безопасности сети, в частности, в отношении протокола, который отвечает за сокрытие IP-адреса пользователя. Каждое обновление Monero с технической точки зрения может рассматриваться как хардфорк, который требует от участников сети своевременного обновления программного обеспечения.

Председатель Банка Швеции Стефан Ингвес призвал парламент страны сделать ставку на государственную криптовалюту и рассмотреть возможности её узаконивания в качестве платёжного средства. По мнению Ингвеса, выпущенная Банком Швеции цифровая крона, должна быть признана в качестве законного платёжного средства. Узаконивание электронной кроны необходимо для подготовки Банка Швеции к цифровому будущему и для обеспечения будущих операций Центробанка. По мнению Ингвеса, население Швеции отказывается от наличных в пользу цифровых платежей быстрее всех в мире. Это побуждает ЦБ страны как можно скорее выпустить собственную криптовалюту, хотя окончательное решение ещё не было принято, поскольку требует правовой основы и политической поддержки.

Драгметаллы и сырье

Всемирный банк вслед за Международным валютным фондом повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 году до 41 и 44 долларов соответственно. Ожидается, что спрос будет расти весьма медленными темпами, поскольку развитие сектора туризма и путешествий по-прежнему сдерживается проблемами в сфере здравоохранения, а мировая экономическая активность, как ожидается, вернётся к докризисным показателям не раньше следующего года. Согласно данным Всемирного банка, поставки нефти по всему миру будут постепенно расти. В июне специалисты прогнозировали, что средняя цена барреля нефти составит 32 в 2020 году и 38 – в 2021. На прошлой неделе МВФ также повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 году до 41.69 и 46.7 долларов соответственно. В июне МВФ также прогнозировал более скромные цифры. Показатель для расчётов берётся как среднее арифметическое стоимости британского, дубайского и западно-техасского сортов нефти.

Добыча нефти в Ливии продолжает быстро увеличиваться. В предстоящие выходные заработает ещё одно месторождение, которое ранее было остановлено из-за блокады экспортных портов. Согласно данным агентства Reuters, мощность месторождения составляет 70 000 баррелей в сутки. За одну только прошлую неделю добыча нефти в Ливии выросла в полтора раза и составила 500 000 баррелей в сутки. При этом производство на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Шарара достигла 110 000 баррелей. По некоторым прогнозам, в ближайшее время Ливия может вернуться к уровням добычи прошлого года, которые превышали миллион баррелей ежедневно. В этом случае цены на нефть резко снизятся, поскольку мировой спрос на нефть всё ещё слишком неустойчив.

Импорт золота Индией снизился на 57% в первой половине текущего финансового года до 6.8 миллиардов долларов, поскольку пандемия в значительной степени ударила по спросу. Согласно данным Министерства торговли, импорт драгоценного металла в прошлом месяце составил 601 миллион долларов, что на 52.85% ниже, чем в сентябре 2019 года. В данный момент, индустрия драгоценных металлов в Индии восстанавливается, поскольку приближается свадебный сезон, и ювелиры начали получать большое количество заказов. Индийские ювелиры также приспосабливаются к новым нормам, переходя на электронную коммерцию во время пандемии. Восстановление физического спроса на золото в Азии способно вызвать ещё более бурный рост цен на драгоценный металл.

Прочие отрасли

Издание The Wall Street Journal пишет, что компания Mattel, занимающаяся производством популярных во всем мире кукол Барби, воспользовалась ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, и значительно нарастила свои продажи. По информации издания, в третьем квартале текущего года они подскочили на 29%. Такого резкого роста продаж не наблюдалось в компании в течение последних 20 лет. Эксперты считают, что карантинные меры, которые были введены во многих странах в связи с распространением коронавируса, способствовали росту спроса на куклы Барби. Дети перестали посещать школы и детские сады. Для того, чтобы их отвлечь от компьютеров и чем-то занять, родители покупали игрушки. При этом куклы Барби пользовались повышенным спросом, поскольку сами родители выросли на этих популярных игрушках.

Итоги исследования агентства Interbrand, показали, что бренд Apple остался наиболее дорогим среди известных мировых брендов. Он находится на позиции лидера уже 8 лет подряд. Бренд Apple вырос в стоимости на 38% до 323 миллиардов долларов. На 2-м месте с большим отставанием от лидера находится Amazon, стоимость бренда которого увеличилась на 60% до 201 миллиарда долларов. Бренду Microsoft досталась 3-я строчка в списке. Его стоимость увеличилась на 53% до 166 миллиардов долларов. При этом позиция бренда Google резко ухудшилась. Он переместился со 2-го на 4-е место со снижением стоимости на 1% до 165 миллиардов долларов. В 1-ю десятку дорогостоящих брендов были включены Samsung, Coca-Cola, а также Toyota, Mercedes-Benz, McDonald’s и Disney. Instagram и Zoom попали в этот список первый раз.

Согласно последним опросам, победу на президентских выборах в США может одержать Джо Байден. От этого, надеются инвесторы, могут выиграть активы развивающихся рынков и акции европейских банков, поскольку лозунг Трампа «Первым делом — Америка» уйдет в прошлое. Предполагается, что при Байдене будут введены новые стимулы и повышены корпоративные налоги, что даст толчок экономике. В результате капитал компаний из S&P 500 начнет перетекать на другие рынки. Многие экономисты ожидают стабилизации отношений между США и Китаем. По их оценкам, изменение отношений с Европой в сторону улучшения при Байдене может оказать поддержку европейскому экспорту. От этого выиграют также германские производители автомобилей.

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