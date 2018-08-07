«Осложнить жизнь собственных граждан»: в Киеве предрекли крах украинской экономики в случае закрытия границ с Россией

Экономика Украины «окончательно рухнет» в случае закрытия границы с Россией. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. В свою очередь, лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отметила, что украинская экономика держится только за счёт граждан, работающих за границей и перечисляющих деньги в страну. О том, что правительство Украины рассматривает возможность закрытия железнодорожного сообщения с Россией, заявил накануне министр инфраструктуры страны Владимир Омелян. По мнению экспертов, решившись на такой шаг, Киев «выстрелит себе в ногу», сильно осложнив жизнь своих граждан.

В случае закрытия границы с Россией украинская экономика рухнет. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сказал депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

«Миллионы украинцев… работают на территории Российской Федерации. И если завтра границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью? И на чём им потом зарабатывать? А наша экономика, которая и так в стагнации, окончательно рухнет», — сказал Мосийчук.

О том, что экономика Украины держится исключительно за счёт граждан, которые работают за границей и перечисляют средства оставшимся в стране семьям, заявила и лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. На своей странице в Facebook она также написала, что трудовые мигранты принесли в бюджет Киева порядка €5 млрд.

«Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор «реформам» и реально заботятся о своей семье и стране», — считает Тимошенко.

Она добавила, что проблемы в экономике власти «объясняют чем угодно», но не делают ничего для улучшения ситуации на Украине. Именно поэтому руководству страны следует самостоятельно отправиться за границу «на заработки».

«Правительство и власть пусть бы ехали за границу «на заработки»… На днях видела новость, что в Польше прошёл фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда золотые медали», — написала она.

По данным министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в России работает не менее 3 млн украинцев. Об этом он заявил в апреле 2018 года на встрече с представителями украинской общины в Канаде.

По данным Нацбанка Украины, из-за границы в 2017 году гражданами было получено $9,3 млрд. Сумма средств, перечисленных мигрантами из России, составляет $1,3 млрд. Больше перевели только из Польши — $3,2 млрд.

О том, что правительство Украины рассматривает возможность закрытия железнодорожного сообщения с Россией, заявил накануне министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

«После рассмотрения вопроса на правительственном уровне мы сможем говорить однозначно, что такое решение принято… Я не готов вам сказать (когда будет рассматриваться вопрос. — RT). Наверно, в ближайшее время», — сказал он.

«Экономика не держится, она разрушается»

По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, украинская «экономика не держится, она разрушается». В беседе с RT он указал на большое количество наличных средств, которые украинцы везут из России. Именно эти деньги, считает экс-премьер, обеспечивают шаткую стабильность курса гривны.

«Что касается таких факторов, как перечисление заработков гастарбайтеров, официальная цифра составляет порядка $9 млрд в год — это та цифра, которую можно выудить из переводов. Значительную часть денег люди переводят кэшем, в карманах — такая сумма вообще никак не учтена, но именно она помогает значительной части украинцев обеспечивать свои семьи хотя бы минимальными доходами. Это также позволяет Национальному банку Украины поддерживать устойчивость национальной валюты», — отметил Азаров.

По его словам, существуют и другие факторы, которые поддерживают украинскую экономику.

«Конечно, надо упомянуть, что эти годы МВФ, Всемирный банк, различные правительства вливают в экономику Украины значительные ресурсы, которые оцениваются в $3—4 млрд в год. Это позволяет латать худой бюджет. Хорошие экспортные цены на пшеницу и металлы, несмотря на пошлины, ограничения, дают большой приток выручки за счёт экспортных поставок. Россия поддерживает свой вклад, торгуя с Украиной. Товарооборот вырос на 30% только в этом году», — сказал он.

При этом Азаров отметил, что число украинцев, находящихся в РФ на заработках, может составлять до 10 млн человек.

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Тем не менее точное количество украинцев, работающих в России, неизвестно. При этом влияние трудовых мигрантов на экономическую ситуацию отмечали ещё пять лет назад, напоминает политолог Иван Мезюхо.

«Нетрудно предположить, что после 2014 года, когда на Украине были закрыты ряд предприятий, зависимость украинской экономики от финансовых средств трудовых мигрантов увеличилась в разы. Конечно, в заявлении Тимошенко есть рациональное зерно», — отметил он в беседе с RT.

По мнению Мезюхо, закрыв железнодорожное сообщение с Россией, Киев «выстрелит себе в ногу».

«Безусловно, он осложнит жизнь украинским мигрантам: украинская власть неспособна обеспечить собственных граждан работой, да и в Евросоюзе украинцев не ждут. Они будут вынуждены искать способы, чтобы поехать на заработки в Россию, — соответственно, придётся тратить больше денежных средств. Но, видимо, украинская власть не думает о комфорте своих соотечественников. Видимо, Порошенко рассчитывает на голоса украинского националистического меньшинства, раз собирается осложнить жизнь большому количеству украинских граждан», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на тот факт, что Юлия Тимошенко права в своём высказывании, она «не может предложить ничего, чтобы люди работали на Украине», убеждён президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Это действительно факт. Есть данные за первое полугодие 2018 года, сколько денег перечислили гастарбайтеры на Украине: около $7 млрд, это в 3,5 раза больше, чем все зарубежные инвестиции. В этом году ВВП Украины вырос больше, чем на 3%, во многом благодаря деньгам трудовых мигрантов. Большинство людей трудятся на неквалифицированных работах. Условия не самые хорошие, но зарплаты выше, чем на Украине», — подытожил он в беседе с RT.





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