Осколки Третьего рейха: «Монастырь» СС в замке Вевельсбург

На высоком холме неподалёку от городка Бюрен в Северном Рейне-Вестфалии стоит древний замок Вевельсбург (считается, что своё название он получил по имени владевшего им в период Раннего Средневековья рыцаря Вевеля фон Бюрена). Основанный в IX веке как форпост саксов в их войнах с гуннами, он со сменой владельцев не раз перестраивался. В ныне существующем виде в стиле Северного Ренессанса его по воле князя-епископа Падерборнского Дитриха фон Фюрстенберга, вершившего на подвластной ему территории высшую светскую и духовную власть, возвели всего за шесть лет — с 1603 по 1609 год.

Крепость. Тюрьма. Музей

Мощный комплекс треугольной формы с башнями по углам — единственный такой планировки в Германии, — являл собой неприступную крепость с дворцом, служившим фон Фюрстенбергу второй, после Падерборна, резиденцией, и административным корпусом со следственными кабинетами, камерами, пыточными и судейским залом (в 1631 году здесь состоялись два процесса над ведьмами, завершившихся аутодафе).

В ходе Тридцатилетней войны (1618−1648 г. г.) замок сильно пострадал при его осаде. И хотя позже был восстановлен, но статус второй княжеской резиденции утратил. С середины XVIII до начала XIX века замок использовался как гражданская, а затем военная тюрьма. Потом он отошёл в собственность прусских монархов, но после того, как 11 января 1815 года от удара молнии (знак судьбы?..) выгорела его Северная башня, интерес к нему потеряли и пруссаки. С 1832 по 1924 год единственными обитателями цитадели были семьи местных священников, а с 1924-го замок передали самоуправлению Бюрена. В 1925 году в нём открыли краеведческий музей и молодёжную турбазу.

Музей здесь и сегодня. Сюда возят школьников (для них тут обустроен молодёжный хостел на 204 места), его посещают экскурсанты со всех концов Германии и из-за рубежа. Их привлекает не только впечатляющая архитектура старинного замка. В его залах — единственная не только в Германии, но и во всём мире экспозиция, раскрывающая чудовищную суть маниакальных планов «Чёрного ордена» национал-социалистов, известного под аббревиатурой SS (от нем. Schutzstaffel, букв. «отряды охраны»).

Несостоявшийся «центр мира»

Ещё в 1932 году, в ходе предвыборной кампании, по результатам которой национал-социалисты в январе 1933 года получили большинство мест в Рейхстаге, а рейхсканцлером Веймарской республики стал Адольф Гитлер, входивший в его ближний круг Генрих Гиммлер во время своей «агитпоездки» по восточной Вестфалии оказался в Вевельсбурге. Вид замка настолько впечатлил предрасположенного к мистике рейхсфюрера СС, что он загорелся идеей использовать его в религиозных аспектах идеологии СС. «После нашей окончательной победы здесь будет находиться центр мира», — объявил он своим сопровождающим.

Уже вскоре после прихода нацистов к власти Гиммлер распорядился передать Вевельсбург в распоряжение своего ведомства. В августе 1934 года замок был сдан на 100 лет в аренду СС за символическую плату в размере 1 рейхсмарки в год. А уже в феврале 1935-го Вевельсбург перешёл под контроль Личной комиссии Гиммлера. Первоначально здесь планировалось разместить центр по идеологической подготовке высшего эсэсовского начальствующего состава и малый Научный штаб СС.

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Близкий к нацистской партийной элите немецкий архитектор Герман Бартельс разработал грандиозный проект, по которому в этой местности предполагалось создать округлое, окружённое 18-метровой высоты стеной сооружение радиусом 635 метров. Его центром должен был стать сам замок с символизирующей древко копья подъездной дорогой к главным воротам. Острием же копья служили бы замковые корпуса, образующие треугольник. Формой «копьё» походило на «копьё Судьбы», или «копьё Лонгина» (согласно Евангелию от Иоанна, одно из Орудий Страстей — пика, которую римский сотник Лонгин вонзил в подреберье Иисуса Христа, распятого на Кресте).

Также здесь должны были построить водохранилище, электростанцию, дорожные развязки и аэродром. На реализацию проекта выделили гигантскую по тем временам сумму — 250 млн. рейхсмарок.

Плану Гиммлера воплотиться в жизнь было не суждено. Тем не менее, ряд объектов построили. В частности, на предфасадной площади будущего «мегамонастыря» возвели два административных здания, а на территории отселённой деревни Вевельс — виллу для главного архитектора Бартельса и жилые дома для эсэсовского персонала. Окончательный проект предусматривал завершение всех работ в 1963 году. Судя по сохранившимся фотографиям макетов, здесь должен был возникнуть комплекс, грандиознее Ватикана!

Эсэсовский «монастырь»

Для ведения работ использовался труд заключённых из устроенного в сентябре 1941 года близ замка концлагеря «Нидерхаген». Контингент для него поставляли сперва «Заксенхаузен», затем «Бухенвальд». Из 3900 узников «Нидерхагена» за годы его функционирования 1285 человек были убиты или умерли от холода, голода, пыток и непосильного труда. Смертность была такова, что в 1942 году в «Нидерхагене» ввели в эксплуатацию крематорий — чтобы не возить тела для их сожжения в «Заксенхаузен». Среди узников были политзаключённые, евреи, цыгане, гомосексуалисты, а также военнопленные из оккупированных европейских стран и СССР.

Наряду с новым строительством, шла и реконструкция замка. Наибольший объём работ успели произвести в Северной башне (интерьер там сохранился по сей день). Это «Зал обергруппенфюреров» (генералов СС) с двенадцатью колоннами по окружности (по числу высших руководителей СС) и напольной мозаикой в виде 12-конечной свастики — так называемого «Чёрного Солнца» (три «обычные» свастики, но исполненные в виде рун и образующие колесо). Под ним — зал «Валгалла» («крипта», или могила), в центре которой и сегодня видны патрубки газопровода, проведённого для горения «вечного огня».

По назначению «Зал обергруппенфюреров» и «Валгалла» почти не использовались. Лишь в 1937 году здесь провели ежегодное собрание генералов СС, а в 1938-м в зале состоялось принятие присяги новых назначенцев на генеральские должности, а в «Валгалле» — поминание умерших высших чинов СС, сопровождавшееся ритуальным захоронением их именных перстней с изображением черепа. Но именно в Вевельсбурге с 12 по15 июня 1941 года Гиммлер провёл секретное совещание эсээсовского генералитета.

Как установлено современными исследователями (и не только немецкими, но и учёными США и стран Европы), на этом совещании рейхсфюрер СС, раскрыв своему окружению суть плана «Барбаросса», обозначил одной из главных его целей «сокращение славянской расы путем истребления как минимум 30 миллионов славян». Реализуя этот расистский план, войска СС, в состав которых входили, в частности, добровольцы из Латышского легиона CC (Lettische SS-Freiwilligen-Legion), 20-й эстонской гренадёрской дивизии CC (20.Waffen-Grenadier-Division der SS, estnische Nr.1) и 14-й украинской гренадёрской дивизии СС «Галичина» (14. Waffen-Grenadier-Division der SS, galizische Nr.1), уничтожили на оккупированной Вермахтом территории СССР сотни тысяч советских людей.

В январе 1945 года все ценности Вевельсбурга были эвакуированы, а 31 марта по приказу Гиммлера замок, во избежание его захвата частями наступающих войск США, был взорван. Уничтоженными оказались обе новостройки административных корпусов, выгорели и частично обрушились здания крепостных сооружений. Но многое сохранилось, и благодаря трудам немецких реставраторов и музейных работников, мы имеем возможность увидеть некоторые культовые объекты «сакрального мира» Третьего рейха.

Церемония двух смыслов

Восстановление замка началось уже в 1948 году. Сейчас здесь находится музей, где кровавой истории СС посвящена экспозиция с названием «Место жертв и преступников. Идеология и террор СС». Это единственная в мире выставка, где представлены подлинные документы и материальные объекты (в частности, личный ежедневник Гиммлера с записями от 12−15 июня 1941 года), демонстрирующие преступную деятельность «Чёрного ордена» Третьего рейха в её развитии — в том числе и послевоенную жизнь главных фигурантов и тех узников концлагеря «Нидерхаген», кому посчастливилось уцелеть. Одновременно это и место памяти жертв режима национал-социализма.

С 1970-х годов века последыши нацистов — члены ультраправой Национал-демократической партии Германии, других неонацистских группировок, а также объединения бывших эсэсовцев «Alte Kameraden» («Старые товарищи»), неоднократно пытались устраивать здесь свои собрания. И хотя всякий раз они встречали отпор со стороны западногерманских антифашистов, выходивших на протестные демонстрации, тем не менее, акции, приуроченные к главным датам Третьего рейха, продолжались из года в год. Насколько сильны были в то время пронацистские настроения западногерманского истеблишмента, можно судить по такому, к примеру, факту.

В 1974 году окружной совет депутатов (Крайстаг) Падерборна провалил голосование по вопросу восстановления во дворе замка мемориальной доски в память жертв концлагеря «Нидерхаген» (её установили в 1970-м, но в 1973-м, в связи с реставрационными работами сняли). Аргументировалось это тем, что на территории Вевельсбурга уже и так имеется мемориал.

Дебаты шли четыре года, пока 9 ноября 1977 года депутат Бундестага от социал-демократической партии Германии Клаус Тюзинг самолично не прикрепил доску на прежнее место. Но уже через ночь она исчезла — по версии полиции, её сорвали молодчики из ультраправых (виновных так и не нашли).

События эти получили широкий общественный резонанс в тогдашней ФРГ. И уже вскоре Крайстаг дал добро на освящение мемориала. Но и эта церемония имела двусмысленный характер: поминанию предали не только жертв режима национал-социализма и массовых бомбардировок англо-американской авиацией, но всех жертв Второй мировой, а значит, и тех, кто захоронен на местном военном кладбище. А это — военнослужащие расквартированного здесь в то время гарнизона СС. Да, судя по датам на могилах, они были совсем молодыми парнями. Но ведь эсэсовцами…

В 1984 году на ротонде бывшего административного здания лагеря «Нидерхаген» укрепили бронзовую памятную доску.

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В глаза они не смотрят

И сегодня посетители Вевельсбурга нередко встречают здесь с виду благообразных седовласых или облысевших старцев, сохранивших военную выправку. Это дожившие до наших дней осколки «Чёрного ордена» — СС. Они чинно прогуливаются по дорожкам замкового двора. Но, встретившись взглядом с экскурсантами, почему-то мгновенно отводят глаза…

Бывает здесь и неонацистский молодняк. Они пытаются оставить записи в книге посетителей, всячески демонстрируют свою приверженность «идеалам» Третьего рейха. Но все их поползновения жёстко пресекает охрана музея, а в памятные для неонацистов даты — например, в день рождения Гитлера, — сюда, для противостояния неонаци съезжаются многочисленные демонстранты от левых сил.

И ещё несколько слов о сегодняшних неонацистах. В современной ФРГ любое публичное использование нацистской символики законодательно запрещено. Имеется и перечень этих запрещённых символов. В него, в частности, входит свастика. А вот «Чёрного Солнца» — то есть тройной свастики, образующей колесо, — в этом перечне нет. Чем ультраправые вовсю и пользуются — вплоть до набивания соответствующей татуировки на собственных бритых затылках. Да и с «обычной» свастикой похожая история: изображать — низзя, но само-то слово «свастика» (нем. Hakenkreuz) не запрещено! Вот и пишут его, пропуская гласные, на своих знамёнах, футболках и затылках — HKNKRZ.

Всего 12 лет, 3 месяца и 9 дней — с 30 января 1933 года по 9 мая 1945-го — просуществовал «тысячелетний» Третий рейх. Но за этот ничтожный, в масштабах истории, отрезок времени, его «строители» умудрились опоганить всё, к чему бы ни прикоснулись. Пример тому — судьба замка Вевельсбург. Благодаря своей уникальной архитектуре, он мог стать туристической Меккой современной Германии. Но 12-летний режим национал-социализма оставил на нём несмываемую «чёрную метку».

Германия

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