Осколки Третьего рейха: «Храмовый город» нацистов

Древний Нюрнберг, что на севере центральной части Баварии, исстари считался некоронованной столицей немецких земель. В 1356 году король Германии Карл IV в своей «Золотой булле» не только прописал процедуру избрания императора Священной Римской империи германской нации, но и постановил, что каждый новый император после коронации свой первый рейхстаг должен собирать в имперском городе Нюрнберге. Установленный Карлом IV порядок соблюдался до 1806 года.

Адольф Гитлер называл Нюрнберг «самым немецким из немецких городов» («deutschesten aller deutschen Städte»). Именно его он избрал для проведения самых массовых и помпезных мероприятий НСДАП — имперских партийных съездов (Reichsparteitag), тем самым подчёркивая преемственность между Первым рейхом (962−1806 г. г.) и новым «тысячелетним» Третьим рейхом (просуществовал с 24 марта 1933 года по 23 мая 1945-го).

К началу ХХ в. юго-восточная окраина Нюрнберга у пруда Дутцендтайх уже была традиционным местом отдыха горожан — вдоль берегов оборудовали купальни, проложили прогулочные дорожки с кафе и закусочными. В 1906 году здесь проходила Баварская юбилейная выставка, посвящённая 100-летию вхождения Свободного города Нюрнберга в состав королевства Бавария. Патроном выставки стал правивший тогда принц-регент Луитпольд, в честь которого северную часть выставочной территории назвали Рощей Луитпольда (Luitpoldhain), а построенный тогда же выставочный павильон, рассчитанный на 16 тыс. зрителей, «Залом Луитпольда» (Luitpoldhalle).

В 1920-е годы к востоку от пруда оборудовали спортивные сооружения, а по другую его сторону — городской стадион (Städtisches Stadion) на 50 тыс. зрителей. Монументальное строительство на этой территории было начато в 1928 году, когда на северо-востоке «Рощи Луитпольда» возвели памятник павшим воинам Первой мировой войны (на её полях погибло около 10 тыс. нюрнбержцев) и так называемый «Зал славы» (Ehrenhalle). Но в мировую историю все эти и ряд других здешних объектов вошли в связи с совсем другими событиями.

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В 1933 году Гитлер, став рейхсканцлером, распорядился оборудовать в Нюрнберге ареал для проведения ежегодных партийных съездов. Почему именно здесь? Дело в том, что если Мюнхену в нацистском мировоззрении отводилась роль «родины партии», то для Нюрнберга была выбрана иная концепция. Наряду с провозглашением его «самым немецким из немецких городов», Гитлер определил Нюрнберг как духовную столицу Третьего рейха — Tempelstadt («Город-храм»). Под руководством личного архитектора фюрера Альберта Шпеера бывшая зона отдыха площадью 11 кв. км. всего за два года превратилась в Территорию партийных съездов (Reichsparteitagsgelände).

Первые съезды НСДАП состоялись в 1923 году в Мюнхене и в 1926-м в Веймаре, но съезды 1927 и 1929 годов — то есть ещё в период Веймарской республики — уже проходили в Нюрнберге. Все они созывались в начале сентября, длились восемь дней и проходили по единому сценарию.

Первый день, когда в Нюрнберг прибывал фюрер, именовался «Днём приветствия» (Tag der Begrüßung). В ратуше устраивался торжественный приём, а вечером избраннейшая публика отправлялась смотреть оперу Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры».

Второй день — «День открытия съезда» (Tag der Kongresseröffnung). Утром делегаты маршировали мимо отеля Deutscher Hof, в котором проживал Гитлер, а затем они направлялись в «Зал Луитпольда». Во время съездов 1927 и 1929 г. г., то есть ещё до прихода НСДАП к власти, «Зал Луитпольда» использовали для размещения участников, а затем он стал местом открытия съездов и проведения собраний. После 1933 года по соседству с ним была оборудована «Арена Луитпольда» (Luitpoldarena) — поле для массовых митингов с центральной трибуной в виде алтаря. Арена вмещала до 150 тыс. человек. Здесь же находился памятник погибшим «героям движения», а также шествия военизированных формирований НСДАП — СС и СА. На «Арене Луитпольда» проводилось и освящение новых партийных знамён: Гитлер прикасался к ним так называемым «знаменем крови» — флагом, «окроплённым кровью мучеников идеи национал-социализма», погибших во время неудавшегося мюнхенского «Пивного путча» 1923 года.

Третий день — «День имперской рабочей службы» (Tag des Reichsarbeitsdienstes) проводился на «Поле Цеппелина» (Zeppelinfeld; названо в честь графа Фердинанда фон Цеппелина, высадившегося здесь 28 августа 1909 года на своём дирижабле Zeppelin III). Начиная с 1935 года, каждый молодой немец обязан был проходить 6-месячную службу в рядах трудовой организации НСДАП. «Трудовой фронт» был важным элементом экономической и воспитательной системы Третьего рейха. В предвоенные годы «Поле Цеппелина» было главной ареной для массовых мероприятий съездов НСДАП. Его трибуны вмещали около 70 тыс. зрителей, а само поле — около 250 тыс. Центральным элементом поля стала его главная трибуна — крупнейшая сохранившаяся постройка Альберта Шпеера. Источником же вдохновения для её сооружения послужил античный памятник — Пергамский алтарь. Монументальное здание высотой в 20 м. и длиной в 360 м. предназначалось для размещения главных функционеров НСДАП.

Четвёртый день — «День содружества (общности)» (Tag der Gemeinschaft) был включён в программу съездов НСДАП в 1937 году и отводился для неполитических мероприятий — например, для спортивных состязаний. Вечером того же дня так называемые политические руководители (politische Leiter), то есть партийная номенклатура НСДАП, выходили на факельное шествие.

Пятый день — «День политического руководителя» (Tag der Politischen Leiter). Начинался он с полицейского парада, а вечером «политруки» собирались на торжественную поверку на «Поле Цепеллина», демонстрируя верность фюреру. В 1936 году по проекту Шпеера вокруг поля установили 152 мощных зенитных прожектора. Их лучи под прямым углом уходили на километры в небо, образуя гигантский световой купол — Lichtdom («Храм света»). Так создавалась иллюзия присутствия в «величайшей постройке всего мира». Расход электроэнергии за один такой вечер достигал 40 тыс. квт/час.

Шестой день назывался «Днём гитлерюгенда» (Tag der Hitler-Jugend). Он проходил на Городском стадионе. В 1935 году фюрер призвал здесь немецкую молодежь быть «проворной, как гончие псы, жёсткой, как шкура, и закалённой, как крупповская сталь».

Седьмой день — «День СС и СА» (Tag der SA und SS) являлся кульминацией съездов НСДАП. В поверке партийных военизированных формирований на «Арене Луитпольда» участвовало около 100 тыс. «бойцов партии». Затем они совершали многочасовой марш по Старому городу, где на Главном рынке (Hauptmarkt) их парад принимал фюрер (рыночную площадь тогда переименовали в площадь Адольфа Гитлера).

И заключительным, восьмым днём съездов был «День Вермахта» (Tag der Wehrmacht). На «Поле Цеппелина» армейские подразделения устраивали показательные манёвры. Завершалось всё это восьмидневное действо так называемой «большой поверкой» в центре старого Нюрнберга.

Первоначально все эти масштабные пропагандистские спектакли проводились прямо на улицах Нюрнберга. Однако столь важное событие, как партийный съезд, требовало отдельной площадки, способной, во-первых, вместить сотни тысяч участников, а во-вторых, своей архитектурой олицетворять незыблемость новой власти.

В 1933 году в районе пруда Дутцендтайх приступили к возведению монументального архитектурного ансамбля. Территорию около «Зала славы» переоборудовали для проведения массовых мероприятий членов SS и SA. Для зрителей построили трибуны на 50 тыс. человек, а всего арена вмещала около 150 тыс. Центральным сакральным объектом здесь стал «Зал славы», посвящённый памяти жертв так и не законченной, по мнению Гитлера, войны (с точки зрения фюрера, не признававшего Версальский мир 1919 года, Первая мировая так никогда и не кончалась).

В 1935 году неподалеку от «Арены Луитпольда» началось строительство Дворца конгрессов (Kongresshalle). Колоссальное сооружение на берегу пруда Дутцендтайх наряду с берлинским Олимпийским стадионом является на сегодняшний день крупнейшим сохранившимся памятником нацистской архитектуры. «Дворец конгрессов» был рассчитан на 50 тыс. мест. Он должен был стать одним из главных алтарей — трибуной для нацистского вождя и храмом для служителей его культа, местом демонстрации единства фюрера и немецкого народа. (Откуда столько религиозной терминологии? Так ведь сам Нюрнберг с подачи фюрера именовался городом-храмом.) Внешне «Дворец Конгрессов» напоминает римский Колизей. Размеры его внешнего периметра — 275×265 м., а собственно зала — 180×160 м. Проектная высота составляла 80 метров, но на 39-метровой отметке работы остановились: сразу после начала Второй мировой войны большинство из 1400 строителей отправили на фронт.

Однако при всех своих гигантских размерах «Дворец конгрессов» планировался лишь как второй по величине объект Комплекса. Его центром должен был стать «Немецкий стадион» (Deutsches Stadion) — самый большой стадион в мире. Его арена копировала знаменитый античный Олимпийский стадион в Афинах, гипертрофированно увеличивая его в размерах. Трибуны высотой более 100 м. должны были вмещать более 400 тыс. человек.

Шпеер, задумав такой масштаб, справедливо опасался, что с верхних рядов спортивного колосса не видно будет происходящего на арене. Чтобы проверить эти подозрения и выбрать для трибун подходящий угол наклона, в общине Хиршбахталь близ Нюрнберга был выстроен деревянный макет трибуны Deutsches Stadion в натуральную величину. Уверившись в верности выбранного им инженерного решения, Шпеер даже привёз сюда фюрера, чтобы и тот мог лично в этом убедиться.

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«Дворец конгрессов» и «Немецкий стадион» соединяла Большая улица (Große Straße) — главная ось всего Комплекса. Планировалось, что проспект шириной 40 м. и протяжённостью 2 км. будет использоваться для парадов Вермахта и войск SS и SA. Для этого улицу хотели замостить 60 тыс. квадратных гранитных плит с длиной стороны 1,2 метра, поверхность которых была специально иссечена, чтобы сапоги германских солдат, чеканящих шаг, не скользили. Плиты успели уложить на протяжении 1,5 км. улицы, но и этого оказалось достаточным, чтобы американцы после окончания Второй мировой войны использовали её как аэродром.

В ходе бомбардировок 1944−1945 годов Нюрнберг был разрушен на 90%. Но большинство существовавших на тот период объектов Комплекса имперских партийных съездов остались практически нетронутыми и сохранились по сегодняшний день — правда, весьма обветшавшими, хоть их и строили «на века». В 2010 году территорию съездов превратили в музей под открытым небом. Базой для него является открытый здесь в ноябре 2001 года Центр документации (полное название Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände).

Целью движения национал-социализма было создание общества нового типа, состоящего из «сверхлюдей», свободных от любых проявлений присущих людям слабостей и завоевания для них «жизненного пространства». При этом в полную силу эксплуатировалась свойственная немцам склонность к романтическому восприятию действительности и, особенно, своей истории, а также героика, отражённая в музыке (Вагнер) и литературе (Ницше). Пропаганда этой идеологии требовала создания соответствующих зрительных образов, нашедших своё выражение в архитектуре, доведённой до последней стадии гигантизма.

Во все века в Нюрнберге рождались, жили и творили известные всему миру художники и поэты, композиторы и музыканты, учёные и философы. Здесь были изобретены токарный станок и карманные часы, кларнет и глобус (ещё не открытая в ту пору Америка на нём отсутствовала), напёрсток, карандаш, почтовый конверт… Но из-за чудовищных преступлений национал-социалистов название этого славного города ассоциируется в массовом сознании в первую очередь с Международным судебным процессом над бывшими руководителями Третьего Рейха.

Германия

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