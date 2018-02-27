Ощадбанк и Visa запустили бесконтактную систему оплаты проезда в наземном транспорте Тернополя

22 февраля в Тернополе Ощадбанк и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на стационарных валидаторах и на мобильных терминалах кондуктора

68 единиц городского коммунального транспорта (65 троллейбусов и 3 автобуса) и первые 15 маршрутных такси, оснащённые мобильными терминалами, были обновлены и получили возможность приема оплаты проезда банковскими картами и NFC-устройствами на уровне с городским электронным билетом и Файной картой. Также, в 48 троллейбусах дополнительно установлены стационарные валидаторы с такой же функциональностью. Согласно решению исполнительного комитета Тернопольского городского совета от 20.12.2017р. №980, стоимость проезда при оплате банковской карточкой составит 4 гривны в коммунальном транспорте и 5 гривен в маршрутных такси. Обработку платежей обеспечивает Ощадбанк, который выступает эквайером проекта.

По инициативе мэрии города Тернополя для реализации этого важного инфраструктурного проекта, который упрощает передвижение по городу для его жителей и, особенно, гостей, свои усилия объединили оператор системы «Электронный билет» ООО «Системная связь», АО «Ощадбанк» и компания Visa. Системным интегратором проекта выступило ООО «Симбол Системз».

Дмитрий Крепак, и.о главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы, Visa: «Наша компания имеет глобальную экспертизу по внедрению современных транспортных платёжных решений, и мы рады сотрудничеству с городами Украины в этом направлении. В данном проекте Visa выступила технологическим партнером по разработке программного обеспечения и обновлению валидаторов. Электронные платежи бесконтактными картами — это удобно, безопасно и быстро. Я поздравляю жителей Тернополя с появлением такого инновационного решения в городе».

Андрей Пышный, глава управления «Ощадбанка»: «Уже несколько лет Ощадбанк активно внедряет «умные» cashless-решения в различных сферах в разных городах. Главная ценность таких проектов — комфорт и удобство для людей, ведь банковская карта уже есть практически у каждого. Транспортная инфраструктура — интересное стратегическое направление для популяризации безналичных расчетов. Во-первых, проект дает городу возможность освободить общественный транспорт от наличных, а во-вторых — упрощает пассажирам оплату проезда. Сегодня к передовым инновационным городам присоединился Тернополь. И тут — впервые в Украине! — оплата бесконтактными банковскими картами и NFC-устройствами станет возможной не только в городском транспорте, но и в маршрутных такси частных перевозчиков».

Мэр Тернополя отметил, что электронный билет — это шаг к европейской системе перевозок пассажиров в общественном транспорте.

«Тернополь пошел по европейскому пути развития общественного транспорта. Тернополь один из первых городов в Украине, где введен электронный билет — безналичную оплату за проезд во всем общественном транспорте. Конечно были проблемы и трудности. Потому что украинские перевозчики и водители не привыкли к европейским правилам перевозки. Но нам удалось ввести электронный билет. Потому что транспорт должен выполнять свою основную функцию — вовремя и качественно перевозить жителей и гостей города Тернополь. Транспорт должен ходить по графику, а каждый пассажир должен чувствовать, что ему предоставляется качественная услуга», — отметил Тернопольской городской голова Сергей Надал.

Также городской голова подчеркнул, что введение оплаты банковскими картами важный, но не последний этап в транспортной реформе Тернополя:

«Мы работаем над тем, чтобы сделать жизнь в городе более комфортной, и оплата банковскими картами в транспорте сделает его использование более удобным. Гордимся тем, что впервые в Украине такую возможность реализовано и в частном транспорте города. Но, подчеркиваю, это лишь очередной этап масштабной транспортной реформы в Тернополе. На повестке дня закупка больших низко напольных автобусов и создание единой муниципальной транспортной компании Тернополя. В нашем городе будет качественный, удобный и доступный общественный транспорт».

Платежи банковской картой в транспорте становятся все более популярными и демонстрируют высокую положительную динамику использования. Например, в Житомире, который стал первым городом в Украине, где в коммунальном наземном транспорте принимаются бесконтактные карты, с сентября 2017 по настоящее время среднемесячный прирост активных пользователей услуги достигает 50%, и эта динамика сохраняется.

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