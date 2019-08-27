Осенью ожидается повышение курса валют,

Эксперты прогнозирую рост курса валют осенью. Уже в сентябре доллар вырастет, произойдёт это из-за окончания бюджетного года, необходимости Украины отдавать долги и нехватки средств, которые пополняют бюджет. Дальнейшее развитие ситуации будет завесить от работы новой Верховной Рады, передаёт Информ-UA.

Курс валют постоянно интересует граждан Украины, исходя из того, куда вкладывать свои деньги. Этим летом, по словам экспертов, резкого скачка валюты не было.

Сейчас доллар дешевеет. Наступила определённая стабилизация, говорят эксперты.

На протяжении нескольких лет мы видим тенденцию, что в отпускные периоды, когда мы находимся посредине календарного года, когда бизнес уже согласовал определённые финансовые договорённости, подписаны контракты, никаких дополнительных расходов не планируется, мы можем наблюдать более-менее стабильный курс доллара,

— говорит заместитель декана факультета публичного управления и администрирования Национальной академии государственного управления при президенте Украины Кирилл Огданский.

К осени, по прогнозам экспертов, ситуация изменится. Произойдёт это из-за того, что люди начнут активно возвращаться из отпусков, а также начнёт работать новая Верховная Рада.

В зависимости от того, каким образом Верховная Рада начнёт работать во время своего созыва, мы будем видеть определённые движения либо в направлении улучшения экономических отношений с другими странами мира, или же ухудшения. Этот показатель мы увидим не сразу, только к концу осени,

— говорит эксперт.

В сентябре курс доллара, по словам Кирилла Огданского, вырастет:

В сентябре должны принять проект бюджета на следующий год. Люди, которых интересует курс валют, могут посмотреть этот проект, и они увидят, какие показатели инфляции, какие показатели курса планируются на следующий год. И тогда уже чётко для себя определять. Мы не находимся в состоянии критического падания, или же роста гривны по отношению к доллару. Всё идёт стабильно. Но существуют определённые факторы, которые больше влияют, чем раньше.

Главной причиной роста эксперт называет наличие долгов:

Украине нужно отдавать долги, а отдаём мы их в долларах нашим иностранным партнёрам, которые нам их давали. На сегодняшний день существует проблема в том, каким образом мы будем с ними расплачиваться. Дополнительным фактором является не использование государственного бюджета. Сейчас мы недополучили около 20 миллиардов гривен. И как их получить – проблема. А на эти доходы уже запланированы расходы, которые государство должно выполнить. Но сейчас Верховная Рада не работает, поэтому на данный момент существует определённая стабильность. Как только она начнёт свою работу – будет понятно. Но для меня, как для экономиста теоретического направления, нет ни единого фактора для того, чтобы говорить, что гривна и далее будет укрепляться по отношению к доллару.

Но по словам президента ассоциации Днепровского банковского союза Владимира Косюги, деньги из бюджета на сегодняшний день мало тратятся:

Тот Кабинет министров, который есть на сегодняшний день, очень аккуратно тратит, и не очень разворовывается бюджет. Мы имеем то, что гривна, та, что есть в бюджете, не выходит на рынок и не начинает давить на курс. Но этот фактор изменится, потому что будет новая Верховная Рада, необходимо будет закрывать финансовый год. Каждый год с ноября у нас начинается беготня, давайте быстро тратить, потому что на следующий год ничего не получите. У нас бюджет планируется на год, хотя с нашей экономикой нужно планировать на 3 года, или даже на 5 лет. Тогда можно будет говорить о переходе бюджета, и можно будет планировать, совершать какие-то капитальные инвестиции.

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Украина в мировом рейтинге экономики не очень много значит. Поэтому наши экономические движения не особо отражаются на экономике мира, говорит Владимир Косюга.

То, что происходило в первое полугодие в Украине с валютой, имеет циклический характер. Потому что каждый год курс гривны на конец весны и начало лета укреплялся, а уже под конец лета, на начало осени – начинал доллар и евро возрастать по отношению к гривне. В этом году, по словам экспертов, есть несколько факторов, которые изменили эту тенденцию. Укрепление гривны было большим, сравнительно с предыдущими годами. Произошло это, в первую очередь, из-за президентских выборов, а также выборов в Верховную Раду Украины.

Это привлекло в Украину много не облагаемых средств. Под выборы все кандидаты и партии формировали свои штабы, проводили агитационную кампанию, оплачивали рекламу. И если посмотреть, откуда взялись деньги на это всё, то выяснится, что они взяты из воздуха, из неоткуда. А они была завезены полулегально, или порою даже совсем нелегально. По предварительным подсчётам где-то 2 с половиной миллиардов долларов в Украину таким образом попало. Они попали в экономику, они были конвертированы в гривну, потому что расчёты по Украине производились в гривне, даже агитаторам платили по 300-500 гривен. И эта избыточная валюта была конвертирована в гривну, и гривна, таким образом, получила дополнительный фактор укрепления,

— говорит Владимир Косюга.

Национальный банк скупал избыток долларовой массы. Если бы он этого не делал, то, как говорят эксперты, на сегодняшний день мы могли бы иметь курс и 21. Что является для экономики огромным стрессом, потому что в этом случае страдают экспортёры, которые работают с иностранной валютой, и если они, к примеру, на миллион долларов поставили товара за рубежа, то по курсу 27, они получили 27 миллионов, а по 25 – 25 миллионов. Экономика Украины зависит от нескольких товаров на мировых рынках. Один из таких товаров в этом году показал очень большой рост, на который не рассчитывали. Это продукция металлургического комплекса.

Весной была цена около 120 долларов за тонну, при том, что у нас расчётная цена была 60. В прошлом году цена была 40. Поэтому мы сейчас видим, что все металлургические комбинаты, несмотря на штрафы за экологию, стоимость работы, работают постоянно, заказов много. Окружающая среда страдает от этого. Это всё происходит из-за того, что на сегодняшний день очень большая нагрузка на производство,

— объясняет президент ассоциации Днепровского банковского союза Владимир Косюга.

Необходимо также учитывать тот фактор, говорят эксперты, что не дополучит Украина средств в сельском хозяйстве, из-за плохого урожая. По прогнозам не хватающая сумма составляет около миллиарда долларов в экспорте семян. Также повлияет и пчеловодство. На сегодняшний день, говорят эксперты, около 300 миллионов долларов экспортного потенциала от пчеловодства не будет в Украине, когда ранее мы входили в пятёрку крупнейших экспортёров мёда. Есть вопрос и по Международному валютному фонду, будет ли продолжена программа поддержки с их стороны.





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