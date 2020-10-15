Осенний марафон: получит ли Украина кредит МВФ в этом году | Экономика | Деньги

Долгую программу сменили на короткую

В декабре прошлого года Украина и МВФ договорились о начале новой программы сотрудничества, подписав предварительное соглашение. Общая сумма финансирования должна была составить около 5,5 млрд долл. сроком на три года.

Но в мае текущего года в МВФ поменяли формат сотрудничества с Украиной, и вместо долгосрочной программы предложили краткосрочную — на полтора года.

В Министерстве финансов Украины в этом решении МВФ не увидели ничего страшного. Там говорили, что объемы финансирования со стороны МВФ в 2020 г. останутся на уровне 3,5 млрд долл., как предполагалось изначально.

В результате, в июне этого года МВФ выдал Украине первый транш в размере 2,1 млрд. долл. Остальную сумму поделили еще на три транша. Сейчас пришла пора следующего. Вот только получим ли мы его?

Только один до конца года

В НБУ полагают, что Украина сможет до конца 2020 г. получить только один транш от МВФ по программе Stand-By.

«То, на что сейчас мы можем ориентироваться и стараться сделать — это до конца года получить транш МВФ. Скорее всего, он, как и в 2018 г., будет привязан к принятию бюджета. То есть, мы уже говорим, условно, о ноябре», — сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сололгуб.

По его мнению, заложенный Кабмином дефицит госбюджета, составляющий 6% ВВП, противоречит принципу контрцикличности, оговоренному в программе с фондом, и вызывает сомнения в возможности его финансирования. Сологуб предлагал правительству формировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/долл.

Он также напомнил, что остальные программы международной помощи Украине привязаны к программе МВФ.

Д. Сологуб выразил мнение, что задержка с международным финансированием связана со сменой в начале июля главы НБУ Якова Смолия, который подал в отставку из-за политического давления.

«НБУ, фактически, вернулся в ситуацию 2015 г., в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически с нуля. Как показывает практика, на это уходит примерно 6-9 мес., — подчеркнул Д. Сологуб.

В Минфине же сомнений по поводу получения транша нет. По словам министра финансов Сергея Марченко, Украина выполняет все взятые на себя обязательства. Он не рассматривает сценарий, при котором мы не получим транш МВФ.

«У нас с МВФ партнерские взаимоотношения. В конкретном жизненном цикле страны, а это 2020 — 2021 гг., нам такой партнер, как МВФ, нужен. В то же время, в «Стратегии деятельности Министерства финансов» мы ставим задачу отказаться от финансирования МВФ в 2023 г.», — сказал С. Марченко.

По его словам, миссию МВФ ожидают в Украине в октябре или ноябре. Сейчас министерство ведет переговоры, с одной стороны, с МВФ, а с другой — с народными депутатами, которым предстоит проголосовать за бюджет на 2021 г. Минфин объясняет им, почему в проект заложен дефицит бюджета в 6%.

«Безусловно, продолжение снижения дефицита бюджета — это наш приоритет в среднесрочной перспективе: в 2023 г. мы планируем снизить его до 3% ВВП. Но в следующем году, мы считаем, необходим баланс между фискальной консолидацией и инструментами стимуляции экономического роста», — пояснил С. Марченко.

В Международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings также прогнозируют получение Украиной транша от МВФ на 0,7 млрд долл. по программе Stand-By до конца года. Еще один транш на 1,2 млрд долл. ожидается в 2021 г.

Камни преткновения

Эксперты предположили, какими могут быть условия МВФ для получения нового транша. Их всего четыре.

Потребуется снять ограничения на зарплаты в наблюдательных советах государственных компаний. Это может быть сделано в ближайшее время. Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль уже проводил по этому поводу встречу.

Нужно будет сократить дефицит государственного бюджета на 2021 г. Не исключено, что Минфин пойдет на этот шаг.

Нельзя снимать Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и нужно поставить во главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) согласованную с МВФ фигуру. Пока по этому поводу у властей нет взаимопонимания с Фондом.

Следует принять закон о судебной реформе, который позволит иностранцам принимать участие в отборе судей. На данный момент нет уверенности в том, что этот закон будет принят в ближайшее время.

Сергей Родлер, аналитик финансовой компании ТелеТрейд, говорит, что очередной транш МВФ задерживается по причине большого числа нерешенных вопросов: еще в мае кредитор выдвинул требование по выполнению «структурных маяков», сроки по которым расписаны на долгие месяцы. Причем, в МВФ оставили за собой право корректировать условия по ходу реализации реформ, из-за чего возникает дополнительная неопределенность по поводу новых действий с их стороны. Международные кредиторы постоянно озвучивают претензии в отношении слабой борьбы с коррупцией в стране: они ждут каких-то реальных действий, которых по-прежнему нет. Исходя из этого, велика вероятность, что в МВФ решат не выделять новых денег на структурные реформы до конца года.

Старший аналитик финансовой компании «Альпари» Вадим Иосуб считает, что «похолодание» отношений Украины с МВФ связано с летней сменой руководства НБУ и жалобами ушедшего главы регулятора Якова Смолия на политическое давление. У фонда возникли сомнения в независимости НБУ и его приверженности режиму плавающего курса и инфляционного таргетирования (упор на снижение инфляции, а не на достижение того или иного курса валюты к гривне).

Однако, по мнению эксперта, в последнее время эти сомнения развеиваются. Новый глава НБУ Кирилл Шевченко постоянно подчеркивает, что преемственность политики НБУ и ее независимость от других ветвей власти будет сохранена. А руководитель валютного блока НБУ Юрий Гелетей заявляет, что плавающий курс сохранится.

В этих условиях нет причин для «развода» Украины с МВФ. Правда, в диалоге было потеряно несколько месяцев. Сейчас основной вопрос взаимодействия с этой организацией – обсуждение проекта Бюджета-2021. В частности, может потребоваться корректировка планируемого дефицита бюджета в 6% ВВП, так как он выглядит слишком высоким.

Эксперт полагает, что вероятна работа миссии МВФ в октябре-ноябре без визита в страну, в режиме онлайн.

Максим Орыщак, аналитик «Центра биржевых технологий», говорит о том, что МВФ пока не дает четкие ориентиры причин невыплаты нового транша и не комментирует перспективы изменения программы кредитования. Возможно, что это очередной психологический фактор давления, чтобы на этапе, когда очень нужны будут деньги, Украина пошла на очередные уступки, которые будут заставлять принять в сжатые сроки.

Можем ли прожить без МВФ?

По мнению экспертов, на случай, если МВФ не выдаст кредит Украине в этом году, стране придется несладко.

Так, М. Орыщак напоминает, что общая сумма выплат Украины в адрес МВФ в 2020 г. составляет около 996,102 млн долл. В сентябре был платеж 295,5 млн, а следующий в размере около 48 млн СПЗ запланирован на ноябрь. ЗВР страны на достаточном уровне для погашения ранее взятых долговых обязательств, и на сентябрь 2020 г. составляет 29,049 млрд. долл. Однако, даже если учесть, что нам хватит ЗВР для погашения долга в текущем году, в следующем понадобятся новые кредиты. Отсутствие кредитования при внешних шоках (коронавирус, отношения США и Китая, как угроза восстановления мировой экономики, Brexit и его последствия для стабильности мировой финансовой системы и т.д.) — это риск преддефолтного состояния.

Внутри страны вариантов развития практически нет, при нестабильной экономике в мире на развивающиеся рынки инвесторов не привлечь. Выйти за рамки государства и наращивать экспорт можно только при стабильном спросе извне, а этот фактор как раз и находится под угрозой.

Значит, если экономика не сможет продемонстрировать рост и развитие, без новых кредитов государство будет «съедать» ЗВР. А если в мире начнет дешеветь доллар США, то это негативно скажется на стоимости наших ЗВР и подтолкнет гривну к падению. Тогда без внешней поддержки в 2021 г. нам будет непросто.

С. Родлер тоже говорит о том, что с долгами дела непросты. В проекте бюджета на следующий год на выплаты по кредитам заложено более 430 млрд грн. Это огромная сумма, превышающая размер расходов на образование и здравоохранение. Однако, на деле все не так плохо: порядка 80% от этой суммы планируется перезанять через облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), а не погашать из бюджетных поступлений. Таким образом, все будет зависеть от успеха аукционов Минфина.

В целом, эксперты убеждены в необходимости сохранения сотрудничества с МВФ. В. Иосуб полагает, что оно исключительно важно для Украины, причем не только из-за самого кредита. От него сильно зависят другие заимствования, например, кредиты Всемирного Банка и макроэкономическая помощь ЕС. Кроме того, наличие соглашения положительно влияет на рейтинги страны.

Виктория Хаджирадева

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