Осень шансов и популизма

Вряд ли нардепы смогут удержаться от популизма накануне двух избирательных кампаний / фото УНИАН

Сегодня отдохнувшие за две месяца народные депутаты приступили к работе. По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, он надеется на успешную сессию, мол, парламентарии должны рассмотреть ряд важнейших вопросов. В частности, речь идет об обновлении Центризбиркома, принятии Избирательного кодекса, изменений в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности и президентских предложений – внесения в Основной закон евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, а также многих других.

По мнению Парубия, рассмотрение всех этих вопросов не из разряда фантастики. Мол, именно накануне выборов есть большие шансы, что депутаты, в попытке завоевать электоральные симпатии, будут заниматься реформами. «Как думаете, вопрос депутатской неприкосновенности легче проголосовать и избирательных или не избирательный год? Конечно, в избирательный. Каждый, понимая, что он идет на выборы, будет думать: а как люди будут анализировать мой выбор?», — отметил он.

Спикер убежден, что в избирательный год легче собирать голоса за определенные законопроекты и обществу легче влиять на голосование каждого депутата, «поэтому я рассматриваю эту осень как осень шансов».

Впрочем, полностью исключить фактор популизма вряд ли получится. «Конечно, в год, когда перед нами президентские выборы, а потом парламентские — политические эмоции будут зашкаливать. В зале будут сидеть, как минимум, десять кандидатов в президенты», — отметил Парубий.

В этой связи спикер обещает ужесточить регистрацию законопроектов, чтобы избежать законодательного спама. «В частности, моя инициатива будет заключаться в том, чтобы любой законопроект, который регистрируется, получил поддержку определенного количества депутатов. По количеству наименьшей фракции. Чтобы хотя бы группы депутатов демонстрировали поддержку этого законопроекта и соответственно, демонстрировали, что он может иметь перспективу рассмотрения, а не зарегистрирован просто как пиар-ход того или иного депутата», — пояснил глава парламента.

Впрочем, не стоит питать большие надежды на высокую продуктивность работы Верховной Рады нынешнего созыва. Если оценивать работу парламента за последние четыре года, верится в то, что до февраля они без скандалов, блокирований и попыток тянуть одеяло на себя проголосуют все задуманное, с трудом.

Кодекс «чести» на выборах и независимый ЦИК

К примеру, Избирательный кодекс был обещан этим созывом еще в коалиционном соглашении коалиции «Европейская Украина», канувшей в Лету с отставкой тогдашнего премьера Арсения Яценюка два года назад. В первом чтении кодекс удалось принять лишь в ноябре 2017 года. И на сегодня к документу поступило около 4,5 тысяч поправок. В этой связи не удивительно, что Парубий считает: голосовать за Избирательный кодекс Рада будет не раньше октября.

По словам аналитика KyivStratPro Тараса Семенюка, принятие Избирательного кодекса станет своеобразным тестом на зрелость украинского политикума. «Голосование за этот кодекс можно назвать главным вызовом для депутатов, поскольку он может спутать карты партиям, претендующим попасть в Верховную Раду будущего созыва», — говорит он.

Еще одним лакмусом готовности украинского парламента к реформам можно считать изменения состава Центральной избирательной комиссии. У большинства действующих членов Центризбиркома семилетний срок полномочий давно истек. Но, как уже писал УНИАН, президент (не без сопутствующих скандалов) внес список претендентов на должности в ЦИК в Верховную Раду лишь в феврале текущего года. Народные депутаты — на словах — намеревались рассмотреть эти кандидатуры и проголосовать за них до окончания весенне-летней сессии парламента. Однако вопрос не выносился в повестку дня до последнего. Как результат, решение не было принято. «Я убежден, что вопрос создания и обновления ЦИК должен быть первым вопросом следующего заседания Верховной Рады. Это наша задача, с которой мы должны начать работу», — заявил спикер, отправляя парламент на летние каникулы.

Теперь каникулы закончились и хотелось бы увидеть голосование. Однако уже сейчас можно прогнозировать проблемы. Так, к примеру, в «Оппозиционном блоке» уже заявляют: если в Центризбиркоме будет сформировано провластное большинство исключительно из людей президента, такой ЦИК нельзя считать легитимным. «ЦИК необходимо сформировать согласно квотному принципу, — заявляет сопредседатель фракции Юрий Бойко. – Наша фракция – третья по численности в парламенте. Поэтому мы должны получить две кандидатуры в составе нового Центризбиркома. Если же президент хочет сформировать свое большинство, то это путь к нелегитимности этого органа».

Изменения в Конституцию

«Еще один важный вопрос – внесение изменений в Конституцию относительно снятия депутатской неприкосновенности. Это хорошая и интересная история перед выборами, однако вряд ли найдется 300 голосов для внесения соответствующих правок в Основной закон», — считает Тарас Семенюк.

Действительно, если раньше парламентские баталии разворачивались вокруг того, какой из законопроектов о лишении депутатов иммунитета – президентский или депутатский – брать за основу, то после того, как Конституционный суд признал конституционными оба документа, дело осталось только за голосованием.

Напомним, в президентском речь идет о том, что из действующей редакции Конституции следует исключить норму, согласно которой «народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Кроме того, предлагается, чтобы этот закон уступил в силу с 1 января 2020 года, то есть, для будущего созыва Верховной Рады.

Депутатский же законопроект глобально не отличается от президентского. Однако вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Согласно процедуре, после вердикта КС депутаты должны предварительно одобрить любой из этих проектов, минимум, 226 голосами. А на следующей очередной сессии Верховной Рады 300 народных избранников должны принять окончательное решение и поставить в этом вопросе точку.

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По словам Парубия, пока назвать конкретные даты, когда лишение депутатского иммунитета будет стоять в повестке дня, трудно. «Но, думаю, что вопрос неприкосновенности – примерно, октябрь – ноябрь», — отметил он.

Еще одно изменение Основного закона, предложенное президентом совсем недавно, носит более фундаментальный характер. Речь идет о закреплении евроинтеграционного и евроатлантического курса Украины в Конституции страны. По идее, на этой сессии ничто не мешает депутатам направить проект таких изменений для изучения в Конституционный суд Украины. Однако хватит ли политической воли? Ведь в понедельник на Согласительном совете руководителей парламентских фракций уже прозвучало предложение закрепить такой курс Украины в меморандуме между лидерами фракций.

По словам народного депутата от БПП, представитель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирины Фриз, «нам предлагают очередные «грабли» — подписать бумажку, которая не будет иметь никакой юридической силы». «Меморандум – это гибридная акция по нивелированию более эффективного механизма внешнеполитического предохранителя от реваншизма в 2019 году», — считает она.

А вот закрепление этих идей в Конституции – «тест настоящей прозападности политиков Украины».

С таким мнением согласна политолог Олеся Яхно-Белковская, по словам которой, меморандум о неизменности евроатлантического курса – просто отговорка. «Парламент после выборов 2019 года может предложить другой какой-то меморандум, или вообще не обращать внимания ни на какие меморандумы, поскольку они не имеют юридической силы. Изменить же Конституцию (даже при наличии какого-то количества реваншистских политиков) будет не так просто (необходимо 300 голосов)», — убеждена она.

Самые скандальные вопросы

Однако к самым скандальным темам, с которыми придется столкнуться в этом политическом сезоне Верховной Раде, стоит отнести вовсе не изменения Основного закона и новые правила игры на выборах.

Так, яркие обсуждения стоит ожидать в ходе рассмотрения закона о языке. «После того, как Конституционный суд отменил так называемый закон Колесниченко-Кивалова, есть законодательный вакуум, который мы должны заполнить», — считает спикер парламента.

Еще одна тема, мимо которой не удастся пройти – формальное продление действия закона про особый порядок местного самоуправления в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. «Особый статус» прекращает свое действие в октябре 2018 года.

По мнению же экспертов, фундаментальным вопросом для законодательного решения остается продолжение или отмена моратория на продажу земли. «В этой теме много популизма, поэтому ее будут громко использовать в предвыборной агитации. Причем, как представителями власти, так и представителями оппозиции. Но главным остается интерес общества. Смогут ли депутаты работать на его благо, а не на собственный рейтинг?», — говорит Тарас Семенюк.

«Планы на сессию выглядят действительно хорошими, но реализуют лишь незначительное количество очень резонансных позиций. К тому же, депутаты уже не раз проваливали включение в повестку дня значительно менее раздражительные законопроекты, сейчас же речь идет, в том числе, об изменениях в Конституцию», — говорит политический эксперт Тарас Чорновил.

По его словам, по результатам работы первого дня новой сессии можно сделать вывод, что Верховная Рада заработала, а депутаты – нет. «Голосования идут невероятно туго. Это ужасно. Убежден, что нужно осуществить два кардинальных шага, чтобы изменить эту ситуацию», — считает он.

Во-первых, отменить конституционную норму, согласно которой все решения Рады должны приниматься абсолютным большинством от конституционного состава (226 голосов) и голосовать, в основном, простым большинством. 226 голосов оставить для узкого круга определенных вопросов. «Это спасло бы нас от сознательного саботажа и решающего влияния со стороны обычных прогульщиков», — убежден Чорновил.

По его словам, конечно, это несет риски. Но, чтобы их минимизировать, существует процедура вето президента на законы.

Во-вторых, привязать статистику и ответственность депутата не к регистрации в электронной системе и подписям, а к участию в голосовании. «Принцип таков: депутат обязан проголосовать по всем вопросам, которые выносятся – нажать кнопку «за», «против» или «воздержался»», — объяснил он.

Это, по мнению Чорновола, с одной стороны, прекратит распространенную в Верховной Раде практику зарегистрироваться утром в парламенте и уйти по своим делам, с другой, продемонстрирует избирателю позицию парламентария по каждому из выносимых в сессионных зал вопросов.

Впрочем, чтобы принять такие изменения, их, опять-таки, нужно зарегистрировать в Раде, вынести на голосование и поддержать. И сделать это должны как раз те самые недисциплинированные депутаты.

Маргарита Андреева

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