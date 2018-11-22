Организация стран–экспортёров нефти на мировой арене

Промышленность в мировом ВВП занимает 60% среди других областей экономики. Это означает, что вся мировая экономика зависит именно от нее. При этом вся промышленность же находится в тесной взаимосвязи с нефтью. Именно нефтяной фактор можно считать основным, в поддержании стабильности мировой экономики.

Но даже при том, что нефть, безусловно, важна, далеко не любое государство, занимающаяся ее добычей, может оказывать влияние на мировую экономику.

История образования

Для начала, https://alpari.com/ru/beginner/glossary/opec/ ОПЕК – это коллаборация стран, занимающихся добычей и продажей нефти. Была основана в 1960 году. Ключевая цель деятельности этого объединения заключается в выработке единой политики добычи «черного золота» и определении мировых цен на сырье. В своей деятельности ОПЕК придерживается картельного принципа.

Необходимость создания коллаборации возникла из-за того, что 7 самых крупных транснациональных компаний сговорившись, снизили закупочную стоимость нефти, нанеся ущерб странам-добытчикам.

В ответ на это было принято решение взять под контроль собственные ресурсы и их эксплуатацию с учетом национальных интересов.

Со временем к ОПЕК присоединились другие страны, и буквально за 10 лет своей деятельности организация стала самой влиятельной на мировой арене.

В чем сила ОПЕК?

Влияние организации продиктовано многими факторами:

• Все государства входящие в организацию обладают самыми крупными запасами нефти;

• Государства ОПЕК добывают такое количество нефти, что обеспечивают почти половину мирового предложения;

• Себестоимость добычи в этих странах намного ниже, чем у конкурентов. Пользуясь этим, страны участники организации, имеют возможность с легкость как увеличивать, так и уменьшать объемы добычи.

Главная цель деятельности Организация стран – экспортёров нефти заключается в стабилизации, контроле, уравновешивании спроса и предложения на нефть. Достигается это путем повышения или сокращения нефтедобычи.

Экономика каждой страны, которая входит в ОПЕК существенно зависит от стоимости нефти и объема ее добычи. Пожалуй, лишь одна страна, являющаяся исключением – это Эквадор. Ее бюджет также пополняется за счёт туризма, экспорта леса и продажи на мировой рынок различных сырьевых материалов.

Почему Россия не входит в ОПЕК?

В данной организации Российская Федерация имеет статус наблюдателя (с 2003 года). Считается, что главной причиной нежелания РФ входить в ОПЕК, станет обязательство экспортировать нефть дешевле, чем это происходит обычно.

Статус наблюдателя выгоден ещё и по тому, что при необходимости он позволяет подписывать с ОПЕК выгодные соглашения. Но при этом, войдя в Организацию стран – экспортёров нефти, со стороны ее других членов возможно косвенное влияние на российскую внешнюю политику, а все принимаемые обязательства должны будут выполняться на постоянной основе. Что не всегда выгодно.

Первые неудачные «шаги» организации

Первый раз, когда ОПЕК проявила свое влияние можно отнести к 1973 году. Тогда началась «война судного дня», в которой участвовала коалиция арабских стран, выступающих против Израиля.

В конфликт вмешалась ОПЕК, сначала сократив, а потом и вовсе наложив эмбарго на продажу сырья всем странам поддерживающим Израиль. Тогда в их число входили США, ЮАР, Голландия и Португалия. Эти действия организации наряду с другими факторами привели к первому в истории энергетическому кризису, продлившемуся 5 месяцев.



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Второй кризис, произошедший под влиянием ОПЕК, случился через 6 лет. Началось все с народных волнений в Иране и последующего разрыва взаимоотношений между Ираном и Америкой, а усугубилось из-за Ирано-Иракской войны. В эти периоды ОПЕК постоянно увеличивала цены на нефть, в результате чего ее стоимость поднялась более чем в 2 раза за баррель, дойдя до исторического максимума того времени.

Все эти проблемы выявили низкую эффективность работы организации. Так как участники действовали не как единый механизм и партнеры, а только в собственных интересах. Из-за этого ситуация на рынке развивалась спонтанно.

Однако со временем организация проделала работу над ошибками и ее деятельность в последующие годы стабилизировалась.

Стагфляция государства и роль в этом ОПЕК

Итак, https://alpari.com/ru/beginner/glossary/stagflation/ стагфляция – негативная комбинация инфляции и стагнации. Из-за чего одновременно начинается сокращение производства, увеличение цен и рост безработицы.

Основными причинами проявления стагфляции выступают:

• Удержание требуемого уровня цен монополистами в кризис;

• Неэффективные антикризисные меры;

• Глобализация;

• Энергетические кризисы.

Если раньше возникающие кризисы вызывали снижение или, как минимум, остановку роста цен, то сегодня многие страны приняли стагфляционную форму. Увеличение цен в таких странах не прекращается.

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