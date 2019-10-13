Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере :: Экономика :: РБК

Экономика , 13 окт, 11:54

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Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.

«У нас очень хорошая валюта, она стабильная. Почему бы не использовать ее для глобальных транзакций?» — сказал Орешкин, отметив, что такой переход позволит минимизировать потери от санкций США, а также зависимость от американского доллара.

Министр добавил, что российский рынок облигаций пользуется популярностью среди инвесторов и компаний из Евросоюза и это доказывает, что у страны есть возможность реализовывать экспорт энергоносителей в рублях.

Орешкин также отметил, что в рамках схемы дедолларизации программа облигаций Министерства финансов предусматривает выпуск всех новых бумаг в евро и рублях.

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