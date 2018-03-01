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Орешкин: 6 инициатив поднимут экономику на уровень выше мирового

Мировая экономика01 Мар 2018
Орешкин: 6 инициатив поднимут экономику на уровень выше мирового
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14:42 01.03.2018

За последние три года в России реализован целый комплекс структурных макроэкономических реформ, которые создали условия для устойчивого долгосрочного развития. Это и политика инфляционного таргетирования, и переход к плавающему курсу и введение бюджетного правила. По мнению главы Минэкономики Максима Орешкина, все это позволяет говорить о стабильном развитии экономики. Но сейчас, по его мнению, нужно ставить перед собой амбициозные задачи активного развития и в эксклюзивном интервью он называет шесть главных инициатив.

Рубрики: Аналитика, Мнения и комментарии, Интервью

Метки: ВВП, МЭР, Максим Орешкин, Послание, бюджетное правило, инфляция, налоги, производительность труда, расходы



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