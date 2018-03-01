Орешкин: 6 инициатив поднимут экономику на уровень выше мирового

За последние три года в России реализован целый комплекс структурных макроэкономических реформ, которые создали условия для устойчивого долгосрочного развития. Это и политика инфляционного таргетирования, и переход к плавающему курсу и введение бюджетного правила. По мнению главы Минэкономики Максима Орешкина, все это позволяет говорить о стабильном развитии экономики. Но сейчас, по его мнению, нужно ставить перед собой амбициозные задачи активного развития и в эксклюзивном интервью он называет шесть главных инициатив.

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