Oracle: искусственный интеллект для управления потребительским опытом будущего работает уже сегодня

Обновленный комплекс Oracle CX Cloud сочетает искусственный интеллект (ИИ), усовершенствованную аналитику данных, инновационный поиск, голосовые и видео-инструменты.

Корпорация Oracle анонсировала серию инноваций, призванных помочь специалистам по маркетингу, продажам, электронной коммерции и обслуживанию клиентов удовлетворить быстро меняющиеся ожидания искушенного современного потребителя. Новые усовершенствования комплекса Oracle Customer Experience (CX) Cloud Suite поддерживают цифровое предприятие, предлагая новые приложения на основе ИИ, анализ данных, а также инновационные поисковые, голосовые и визуальные возможности.

Несмотря на усиленное внимание к клиенту, потребительские ожидания продолжают опережать опыт, который могут предложить компании. В результате, согласно прогнозам агентства Forrester, изложенным в отчете Predictions 2018: AYearofReckoning, 30% компаний в 2018 году столкнутся с дальнейшим снижением удовлетворенности клиентским опытом, что в будущем приведет к убыткам, связанными с потерей источников роста. Oracle CX Cloud Suite помогает заказчикам ориентироваться в этой усложняющейся среде и быстро использовать преимущества последних инноваций для профессионального и карьерного роста, а также создавать феноменальный опыт, способный принести предсказуемые и ощутимые коммерческие результаты.

«Текущие вызовы для каждого из нас немного отличаются в зависимости от подразделения и компании, где мы работаем. Но общим для всех профессионалов клиентской сферы остается вопрос, как руководить изменениями, а не просто реагировать на них, — отметил Дес Кахилл (Des Cahill), вице-президент Oracle по управлению клиентским опытом. — Мы знаем, что силами одних только технологий невозможно справиться с этой лавиной изменений. Поэтому мы сосредоточили внимание на оказании помощи нашим заказчикам по преодолению барьеров, мешающих их персоналу сфокусироваться на клиенте и создать для него незабываемо приятный опыт. Анонсированные инновации комплекса Oracle CX Cloud Suite расширят возможности специалистов в области маркетинга, продаж, электронной коммерции и клиентского обслуживания, помогут возглавить изменения и ускорить карьерный рост».

Инновации Oracle CX Cloud Suite включают обновления, актуальные для профессионалов по маркетингу, электронной коммерции и клиентскому обслуживанию.

Новое в маркетинге:

— Аналитическая информация по потребительскому поведению в реальном времени: позволяет маркетологам переосмыслить и пересмотреть то, как используются данные в течение всей жизни клиента. С помощью Oracle Infinity и Oracle CX Audience маркетологи могут выстраивать долгосрочные и выгодные взаимоотношения с клиентом посредством ликвидации обособленных данных и предоставления аналитической информации в реальном времени на основе поведенческих данных.

— Мощная и масштабируемая платформа лояльности: дает маркетологам возможность вовлекать и радовать пользователей персонализированными программами лояльности.

— Механизмы управления маркетингом с помощью ИИ: помогают повысить показатели открываемости писем, конверсии и ценности жизненного цикла клиента посредством автоматического определения оптимальной комбинации времени отправки, канала коммуникации и содержания сообщения конкретному клиенту.

— Возможности оптимизации рекламы: обеспечивают одинаковый пользовательский опыт в различных браузерах и на различных устройствах, а также точное отслеживание поведения пользователя и KPI за счет тестирования на различных устройствах и персонализации существующих клиентов.

— Усовершенствованная разработка рекламных кампаний: направляет разработку рекламных кампаний в Oracle Responsys, быстро и легко оценивая самый актуальный контент, хранящийся в Oracle Content and Experience Cloud.

Новое в продажах:

— Инструменты сбора коммерческой информации на основе ИИ: рационализируют процесс продаж и оптимизируют прогнозы посредством анализа исторических данных, включая модели поведения в ситуациях выигрыша/проигрыша, с целью получения мощной аналитической информации, применимой как для прогнозирования, так и для оценки текущих возможностей, что позволяет рассчитать наиболее эффективные дальнейшие действия или предложения.

— ИИ для управления сделками: позволяют отделам продаж максимизировать прибыль, используя ИИ для оптимизации ценообразования и увеличения вероятности совершения сделки за счет снабжения товара простыми и понятными графическими инструкциями в критический момент принятия решения о покупке в течение всего процесса продажи.

— Инструменты формирования сложных территориальных квот: упорядочивают операции для отделов продаж, работающих на территориях с пересекающейся структурой (в зонах пересечения интересов отделов продаж), а также для ряда бизнес-подразделений с ключевыми клиентами, и предоставляют ценную аналитическую информацию в режиме реального времени о квотах продавца и прогнозах развития.

— Виртуальный ассистент: упрощает доступ к часто используемым CRM-запросам благодаря поддержке голосовых или текстовых команд. Кроме того, виртуальный продавец поддерживает пользовательские объекты и атрибуты, а также может посылать push-уведомления, напоминая о запланированных мероприятиях, задачах, и предлагать следующие оптимальные действия в отношении продаж.

— Информационные панели эффективности кампаний: устраняют разрыв в коммуникациях между отделами продаж и маркетинга, позволяя маркетологам выйти за рамки ABM-маркетинга (стратегия работы с ключевыми заказчиками) для автоматизации скоринговой оценки потенциальных клиентов и органичного проведения регионального маркетинговых инициатив и промо-мероприятий.

Новое в электронной коммерции:

— Поиск на основе ИИ: позволяют брендам предвосхищать ожидания потребителя и персонализировать поисковый опыт покупателя для повышения конверсии, увеличить среднюю сумму заказов и доход с посетителя путем повышения эффективности поискового мерчендайзинга на основе накопленных данных.

— Возможности привлечения новых клиентов с использованием ИИ: обеспечивают «связку» между информацией, полученной посредством почтовых рассылок и интернет-кампаний и цифровыми рекламными каналами, таким образом сокращая время на привлечение новых покупателей с нескольких недель до часов, повышают показатели конверсии благодаря более точной направленности адресной рекламы, оптимизируют рекламный бюджет.

— Новые уровни интеграции для ISV-партнеров: позволяют технологическим партнёрам использовать преимущества SaaS и внедрять стандартизированные модели интеграции, сокращающие время выхода на рынок и расширяющие платформы электронной коммерции благодаря цифровым инновациям. Одно из новейших приложений для платформ электронной коммерции стало результатом интеграции с решением Mirakl, лидирующем в сфере торговых площадок, что позволило продавцам оперативно дополнять свой ассортимент сопутствующими продуктами и услугами.

Новое в обслуживании клиентов:

— Виртуальный помощник: совершенствует стратегию управления знаниями, отвечая на часто задаваемые вопросы, обладает функцией переадресации сервисных запросов на работника колл-центра с сохранением истории и контекста предыдущего общения, предоставляет ценную информацию через панель с интуитивным интерфейсом для анализа и мониторинга.

— Возможности видео-чата: предоставляют сеансы высококачественной видео-связи корпоративного уровня и упорядочивают интеграцию видео в существующие каналы клиентского обслуживания, предоставляя построенные на единой платформе инструменты назначения задач и управления, а также уже знакомые инструменты для поддержки клиентов.

Комплекс облачных сервисов Oracle Customer Experience (CX) Cloud Suite, входящий в Oracle Cloud Applications, дает компаниям возможность выбора более «умного» подхода к управлению клиентским опытом и инициативам по трансформации бизнеса. Предлагая проверенную бизнес-платформу, соединяющую исходные данные, опыт и конечный результат, комплекс Oracle CX Cloud Suite помогает клиентам упростить IT-системы, предоставить инновационный клиентский опыт и ощутимый коммерческий результат.

Источник: Oracle





Источник