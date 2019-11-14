Опыт эффективного развития Китая важен для Беларуси

Анатолий Тозик во время выступления

14 ноября, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА /. Китайский опыт эффективного развития очень важен для Беларуси, которая выстраивает взаимовыгодное стратегическое партнерство с КНР. Это отметил директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета профессор Анатолий Тозик сегодня на II Международной научно-практической конференции «Опыт китайской политики реформ и открытости и его актуальность для белорусской модели устойчивого социально-экономического развития», передает корреспондент БЕЛТА.

«Вектор социально-экономического развития Беларуси по своему целеполаганию практически совпадает с вектором социально-экономического развития Китайской Народной Республики. Беларусь вступила в период системной модернизации своей экономики. В связи с этим огромный интерес для нас представляет опыт китайской политики реформ и открытости с точки зрения возможности его применения в Беларуси», — отметил Анатолий Тозик.

По его мнению, изучение такого опыта и подготовка рекомендаций по его применению — большая и сложная задача, которая стоит перед белорусскими учеными. «Мы надеемся на помощь китайских коллег в решении этой задачи. Ведь Председатель КНР Си Цзиньпин обращал внимание на необходимость поддерживать зарубежные научные общества и фонды, занимающиеся китайской проблематикой», — сказал профессор.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Цуй Цимин обратил внимание, что с 1978 года Китай проводит политику реформ и открытости, социалистической модернизации. «В то время мировая экономика развивалась быстрыми темпами, а государственное строительство Китая нуждалось в развитии. Члены Компартии Китая во главе с Дэн Сяопином проанализировали положительный и отрицательный опыт КНР в социалистическом строительстве, извлекли уроки из исторического опыта мирового социализма. Была создана теория Дэн Сяопина и принято историческое решение о первостепенной важности экономического строительства и переходе к политике реформ и открытости, что положило начало строительству социализма с китайской спецификой», — рассказал глава китайской дипломатической миссии.

Цуй Цимин

«В течение 40 лет в Китае на первом месте экономическое строительство. И вот итог: валовой внутренний продукт Китая вырос с $174,9 млрд в 1977 году до $13,6 трлн в 2018-м, — продолжил Цуй Цимин. — В 2010 году Китай стал второй по величине экономикой в мире. В 2018 году общий объем импорта и экспорта китайских товаров достиг $4,6 трлн, увеличившись в 223 раза по сравнению с 1978-м и занимая первое место в мире в течение последних двух лет подряд. По состоянию на конец августа 2019 года объем валютных резервов Китая составил $3,1 трлн, занимая первое место в мире 13 лет подряд».

Посол подчеркнул важность того, что политика реформ и открытости поспособствовала существенному росту доходов населения и снижению числа бедных.

Китай стал первой развивающейся страной, которая достигла целей ООН по сокращению бедности, внеся вклад в глобальное сокращение бедности более 70%.

Сорокалетняя практика полностью доказала верность избранного пути строительства социализма с китайской спецификой, которое адаптируется к реалиям времени, считает дипломат.

«В последние годы при поддержке Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Беларуси Александра Лукашенко китайско-белорусское стратегическое партнерство непрерывно углубляется. Важной составляющей является наше взаимодействие в рамках инициативы «Один пояс, один путь», — подчеркнул глава китайской дипломатической миссии.

На конференции рассмотрены такие вопросы, как опыт Китая по раскрепощению и стимулированию частной инициативы и предпринимательства в сельском хозяйстве и в промышленности, практика Китая по поддержке среднего и малого бизнеса и по созданию условий для всесторонней реализации их потенциала. Большое внимание было уделено стратегии управления китайскими предприятиями государственной формы собственности, балансу государственного и негосударственного секторов в китайской модели экономики социализма с китайской спецификой, особенностям привлечения прямых иностранных инвестиций и технологий экономикой КНР. Рассматривалась роль общественных наук в формировании внутренней и внешней политики китайского государства и успешного социально-экономического развития, опыт привлечения знаний и опыта зарубежных ученых и специалистов китайскими вузами и НИИ, а также особенности социальной политики нового Китая.

В работе конференции, которая прошла в Республиканском институте китаеведения имени Конфуция, приняли участие ученые и специалисты Университета Цинхуа (Пекин), Ланьчжоуского университета финансов и экономики (Ланьчжоу), Хэнаньского университета (Кайфэн), а также НИИ и ведущих вузов Беларуси. На мероприятии присутствовали ректор Белгосуниверситета Андрей Король, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.-0-

Фото Алины Гришкевич

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