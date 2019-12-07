опубликована стоимость валют, новости экономики

В Украине справочный курс доллара на период с 7 по 9 декабря установили на уровне 23,7 грн/$. Таким образом, американская валюта окончательно пробила психологическую отметку в 24 грн/$.

Об этом говорится в в данных, опубликованных на официальном сайте Нацбанка. При этом средняя стоимость в банковских учреждениях 7 декабря составила 23,6 (покупка)/23,86 (продажа) грн/$.

Что будет с курсом доллара

Еще 5 декабря курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,03 грн/$. Пропорционально снижается и курс евро.

Главные причины укрепления:

принятие бюджета на 2020 год;

голосование за рынок земли в первом чтении;

перспективы подписания новой программы с МВФ;

спрос на украинский госдолг.

Снижение курса доллара может позволить снизить часть цен. К примеру, в долларах закреплена стоимость недвижимости, импортной продукции и даже бензина. Как пояснил министр экономразвития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, влияние на цены происходит в период до 12 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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