Вы здесь: Главная / Политика / Опубликован протокол встречи представителей ЕС, Украины и Российской Федерации. Новости политики

Опубликован протокол встречи представителей ЕС, Украины и Российской Федерации. Новости политики

Политика 21 Дек 2019
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

В сети опубликовали протокол по итогам встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», НАК «Нафтогаз Украины», ПАО «Газпром»

С протоколом можно ознакомиться на правительственном портале, передает «ДС».

Напомним, сегодня, 21 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко собрали брифинг для представителей СМИ.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

Посольство США отреагировало на назначение Ельченко послом в Вашингтоне - Новости политики →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top