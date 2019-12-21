Опубликован протокол встречи представителей ЕС, Украины и Российской Федерации. Новости политики

В сети опубликовали протокол по итогам встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», НАК «Нафтогаз Украины», ПАО «Газпром»

С протоколом можно ознакомиться на правительственном портале, передает «ДС».

Напомним, сегодня, 21 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко собрали брифинг для представителей СМИ.

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