Опубликован полный список нардепов, у которых коронавирус подтвержден или подозревается. Новости политики

По состоянию на понедельник, 6 апреля, количество официально зараженных коронавирусом народных депутатов достигла восьми человек. Еще часть парламентариев, которые контактировали с ними, продолжают разгуливать по городу

Об этом сообщил нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Качура в Telegram, передает «ДС».

«На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины: Борт В.П. (ОПЗЖ), Ватрас В.А. (Слуга народа), Горбенко Р.О. (Слуга народа), Кисилев И.П. (ОПЗЖ), Лукашев А.А. (ОПЗЖ), Рудик С.Я. (внефракционный), Скороход А.К. (внефракционная), Шахов С.В. (Довира)» – говорится в сообщении.

Кроме того, нардеп рассказал, что зараженная Скороход контактировала со следующими парламентариями: Лерос Г.Б. (Слуга Народа), Васильковский И.И. (Слуга Народа), Вятрович В.М. (ЕС), Южанина Н.П. (ЕС), Санченко А.В. (Слуга Народа), Чийгоз А.З. (ЕС), Саладуха О.В. (Слуга Народа).

Как сообщала «ДС», 6 апреля нардеп Анна Скороход сказала, что сдала еще один тест на коронавирус, он также оказался положительным, хотя чувствует она себя нормально.

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