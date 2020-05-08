Опрос Reuters показал, что канадский доллар укрепится

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Канадский доллар восстановит некоторые утраченные позиции в течение ближайшего года наряду с потенциальным восстановлением цен на нефть и мировой экономики после того, как он был повержен из-за пандемии коронавируса, показал опрос Reuters.

Канадский доллар, который был самой успешной валютой G10 в 2019 году, с начала года ослаб на 8%, так как инвесторы делают ставку на то, что пандемия коронавируса ляжет тяжким бременем на местную экономику, сильно зависящую от торговли, поскольку перспективы выглядят мрачными из-за обвального падения цен на нефть, одного из основных экспортных товаров страны.

Но экономисты видят возможности для роста нефти и восстановления мировой экономики.

«Луни должен выиграть, если мировая экономика начнет восстанавливаться во второй половине года, как мы и ожидаем», — сказал Стивен Браун, старший канадский экономист в Capital Economics. «Хотя прямая кривая подразумевает, что WTI в декабре составит чуть более 30 долларов, мы считаем, что сочетание сокращения производства и растущего спроса подтолкнет цену к 45 долларам», — сказал Браун.

WTI, или West Texas Intermediate, является эталонным сортом нефти в США. В четверг канадский доллар торговался на отметке 1.4089 за доллар США. Ожидается, что он опустится до 1.42 через один месяц. Затем будет наблюдаться укрепление до 1.39 через шесть месяцев и до 1.36 через год, что будет на 4% больше, чем прогноз 1.37 в апрельском опросе.

В Monex Europe и Monex Canada Саймон Харви, аналитик валютного рынка, также рассчитывает на некоторое восстановление нефти и мировой экономики как фактора поддержки канадского доллара, а также внутренней экономики, демонстрирующей «признаки улучшения в фискальной и денежно-кредитной политике».

Оттава предоставила около 300 млрд канадских долларов мер экономической поддержки, в то время как Банк Канады снизил процентные ставки до 0.25%, достигнув рекордно низкого уровня, и впервые начал масштабную программу покупки активов.

По словам экономистов, вступающий в должность управляющего Банка Канады Тифф Маклем, который возьмет на себя управление 3 июня, может оказать непосредственное влияние на денежно-кредитную политику, поскольку реакция центрального банка на кризис с коронавирусом, вероятно, сместится с поддержки финансового рынка на ускорение восстановления экономики.

«Мы ожидаем, что луни будет бороться за лучшие уровни, наблюдавшиеся незадолго до пандемии, поскольку экономические шрамы от COVID-19 остаются заметными», — сказал Харви.

profinance.ru





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