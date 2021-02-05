Опрос Reuters: Канадский доллар укрепится, если мировая экономика возобновит рост: — 05 февраль 2021

Ожидается, что в следующем году канадский доллар продолжит расти по мере восстановления мировой экономики, и рост может ускориться, если инвесторы поймут, что Банк Канады готовится снизить денежно-кредитное стимулирование.

Согласно среднему прогнозу почти 40 аналитиков, опрошенных Reuters, канадский доллар за три месяца укрепится на 1% до 1,27 за доллар, или 78,74 цента США, что соответствует прогнозу январского опроса. Затем ожидается, что через год он вырастет до 1,25.

Канада — крупный производитель сырьевых товаров, в том числе нефти, которые с начала января выросли примерно на 17%. В пятницу он достиг годового максимума, превысив $56 за баррель, поскольку Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники решили придерживаться сокращения добычи.

Экономисты в опросе Reuters в прошлом месяце прогнозировали, что мировой рост вырастет на 5,3% в этом году после снижения на -3,9% в 2020 году, чему способствуют прорывы в области вакцины против COVID-19 и адаптивная денежно-кредитная политика.

Банк Канады указал, что будет удерживать базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25% до 2023 года, но денежные рынки оценивают цены на возможность более раннего повышения.

Стратеги говорят, что в ближайшие месяцы центральный банк может снизить темпы закупок в рамках программы количественного смягчения. Ей принадлежит почти 40% государственных облигаций в обращении по сравнению с 14% в начале прошлого года.

Аналитики Monex Europe и Monex Canada, в том числе Саймон Харви, ожидают «устойчивого роста» канадского доллара, который укрепился примерно на 13% с марта прошлого года из-за падения доллара США.

Тем не менее, существуют риски для перспектив, отмечают аналитики в записке, включая проблемы с поставкой вакцин против COVID-19 и усилия США по обеспечению того, чтобы федеральные агентства покупали товары американского производства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

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